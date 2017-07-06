Возле сыктывкарского ТРЦ "Макси" иномарка сбила мальчика на велосипеде

6 июля 2017 года, 11:01 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Вчера возле сыктывкарского ТРЦ "Макси" в ДТП пострадал 12-летний велосипедист. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции столицы Коми.

5 июля в 12:47 женщина-водитель 1984-го года рождения выезжала на личной "Шевроле Лачетти" с прилегающей территории торгово-развлекательного центра по адресу Октябрьский проспект, д.141.

В это время велосипедист, не спешившись со своего двухколесного транспорта, переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего иномарка наехала на ребенка.

У пострадавшего - ссадины. Госпитализация ему не понадобилась.

О водителе "Шевроле" известно, что в течение года она один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Водительский стаж - с 2009-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, лето, ДТП, дороги, дети, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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