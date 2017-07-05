Мария Баранова из Микуня нашлась

34-летняя жительница г. Микунь Мария Баранова, которая пропала 30 июня, самостоятельно вернулась к родственникам.

Напомним, 30 июня около 9 утра женщина одна уехала в неизвестном направлении на рабочей машине своего отца "ВАЗ 2106". В течение шести дней о ее местонахождении ничего не было неизвестно. Телефон Марии был отключен.

По факту исчезновения было подано заявление в правоохранительные структуры. Женщину искали сотрудники полиции и родственники.

Как рассказала "Комиинформу" ее сестра Алевтина, сегодня утром Мария приехала к родителям на рабочей машине отца.

"Мария вернулась домой, находится в удовлетворительном физическом и психологическом состоянии", - добавила она.