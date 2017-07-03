В Усть-Вымском районе разыскивают 34-летнюю Марию Баранову

3 июля 2017 года, 10:55 | Усть-Вымский
Фото: vk.com

В Усть-Вымском районе разыскивают 34-летнюю жительницу Микуни Марию Баранову. 9 июля ей исполнится 35.

Как рассказала "Комиинформу" сестра пропавшей Алевтина, 30 июня около 9 утра женщина одна уехала в неизвестном направлении на рабочей машине своего отца "ВАЗ 2106" и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Телефон Марии отключен, у ближайших родственников и друзей ее нет. Раньше подобных случаев не возникало, конфликтов в семье не было, отметила собеседница.

По факту исчезновения подано заявление в правоохранительные структуры.

Приметы Марии Барановой: короткие мелированные волосы, полноватого телосложения. Была одета в х/б спортивный темно-синий костюм,черные кроссовки, при себе имела сумку. Цвет машины, на которой уехала Мария, - оранжевый, госномер К562НС.

Всех, кто видел пропавшую или обладает любой информацией о ней, просят звонить по телефону 89042032060 (Алевтина) или в полицию.

Мария Баранова с дочерью.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: усть-вымь, розыск, МВД
  Рубрика: Происшествия
  • 28
  • 0
  • 1
  • 2
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:18 03.07.2017
В Печоре возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации жилья
10:27 01.07.2017
Воркутинец заказал через интернет новые покрышки за 85 тысяч рублей, но товар так и не получил
18:37 30.06.2017
Пострадавший в ДТП усинец "отомстил" виновнику аварии, разбив битой его машину


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

3 июля

Освобождение Минска, 1944 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus