В Усть-Вымском районе разыскивают 34-летнюю Марию Баранову

В Усть-Вымском районе разыскивают 34-летнюю жительницу Микуни Марию Баранову. 9 июля ей исполнится 35.

Как рассказала "Комиинформу" сестра пропавшей Алевтина, 30 июня около 9 утра женщина одна уехала в неизвестном направлении на рабочей машине своего отца "ВАЗ 2106" и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Телефон Марии отключен, у ближайших родственников и друзей ее нет. Раньше подобных случаев не возникало, конфликтов в семье не было, отметила собеседница.

По факту исчезновения подано заявление в правоохранительные структуры.

Приметы Марии Барановой: короткие мелированные волосы, полноватого телосложения. Была одета в х/б спортивный темно-синий костюм,черные кроссовки, при себе имела сумку. Цвет машины, на которой уехала Мария, - оранжевый, госномер К562НС.

Всех, кто видел пропавшую или обладает любой информацией о ней, просят звонить по телефону 89042032060 (Алевтина) или в полицию.

Мария Баранова с дочерью.