Жителей Коми приглашают принять участие в эко-конкурсах

5 июля 2017 года, 13:59 |
Фото Ирины Кнутас

Объявлены конкурс детского рисунка "Природа родного края" и конкурс фоторабот "Экологические места России"

Интернет-конкурс детского рисунка "Природа родного края" и конкурс фоторабот "Экологические места России" объявлены по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Год экологии и Год особо охраняемых территорий в России.

Как отмечают организаторы, конкурсы призваны пробудить у маленьких жителей большой страны интерес к экологической тематике и привлечь внимание россиян к экологическому состоянию родной земли. Цель мероприятия — предоставить возможность детям из регионов России показать свое видение и отношение к вопросу охраны окружающей среды.

Тематика конкурсных работ: заповедные уголки родного края, охраняемые и исчезающие растения и животные, экологические мероприятия, в которых участвовал автор, природные памятники, символические эмблемы года экологии, любимые природные места, места, требующие скорейшей экологической помощи.

Работы победителей конкурсов будут представлены в стенах Совета Федерации. Победители будут приглашены для торжественного награждения в Москву на встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко.

***Подробнее с правилами проведения можно ознакомиться в положениях конкурсов "Природа родного края" и "Экологические места России".

Комиинформ
  Ключевые слова: конкурс
  Рубрика: Экология
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