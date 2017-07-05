В Емве камень, влетевший в салон авто, покалечил женщину

5 июля 2017 года, 8:30 | Княжпогостский
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Княжпогостском районе вылетевший из-под колес камень пробил лобовое стекло автомашины "Опель" и покалечил в женщину.

Дорожный инцидент произошел 4 июля около 19:10.

Водитель автомашины MAN двигался по ул.Дзержинского со стороны ул.Волгоградская в направлении ул.Ленинградская г.Емва Княжпогостского района.

f89b42f12f5e3be15654a60457e33bea.jpg

Напротив д.140А по ул.Дзержинского из под колес большегруза вылетел камень и попал в автомашину Volkswagen Jetta, которая двигалась во встречном направлении со стороны ул.Ленинградская в направлении ул.Волгоградская.

Затем от "Фольксвагена" камень отскочил в автомашину Opel Corsa, которая двигалась в попутном направлении с МАN направлении, и, пробив лобовое стекло, попал в салон "Опеля".

В результате ДТП пострадала пассажирка "Опеля" - женщина 1986 г.р. Она получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота.

5f26ee90ca7968fd5c90d782aeb14c7d.jpg

Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
  • 14
  • 1
  • 3
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:22 05.07.2017
Трое детей пострадали в автомобильной аварии под Сыктывкаром
16:46 04.07.2017
В Троицко-Печорске полностью заасфальтируют центральную улицу Портовую
15:24 04.07.2017
На территории Сыктывкара проходит акция "Безопасные каникулы"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus