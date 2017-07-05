В Емве камень, влетевший в салон авто, покалечил женщину

В Княжпогостском районе вылетевший из-под колес камень пробил лобовое стекло автомашины "Опель" и покалечил в женщину.

Дорожный инцидент произошел 4 июля около 19:10.

Водитель автомашины MAN двигался по ул.Дзержинского со стороны ул.Волгоградская в направлении ул.Ленинградская г.Емва Княжпогостского района.

Напротив д.140А по ул.Дзержинского из под колес большегруза вылетел камень и попал в автомашину Volkswagen Jetta, которая двигалась во встречном направлении со стороны ул.Ленинградская в направлении ул.Волгоградская.

Затем от "Фольксвагена" камень отскочил в автомашину Opel Corsa, которая двигалась в попутном направлении с МАN направлении, и, пробив лобовое стекло, попал в салон "Опеля".

В результате ДТП пострадала пассажирка "Опеля" - женщина 1986 г.р. Она получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота.