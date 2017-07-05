В Коми подорожал 92-ой бензин

5 июля 2017 года, 9:13 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформ"

На всех заправках Коми подорожал 92-ой бензин.

На ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Запад-нефтепродукт" теперь литр 92-го стоит 37,44 руб.

Еще одно заметное изменение в начале июля - замена привычного АИ-98 новым продуктом - АИ-100 по цене 44,74 рубля. Как пояснили сотрудники АЗС, 98-ой бензин снят с производства и продаваться в регионе больше не будет.

Цены на другие виды топлива на лукойловских заправках не изменились: АИ-95 по-прежнему продается за 39,14 руб, литр дизтоплива "ЭКТО" стоит 40,30 руб, литр дизтоплива марки "Евро ДТ-Е-К5" можно приобрести за 40 рублей.

Цена на АИ-92 изменилась и на других заправках. Так, с 1 июля "Компания 2000" продает АИ-92 за 36.55 рублей. Неизменными здесь остались цены на АИ-95 - 38,25 рублей и дизтопливо - 39,30 рублей.

ИП Бухарина (бывший ООО "Пилот") реализует АИ-92 за 37,20 руб, но предлагает скидки в зависимости от объема приобретаемого топлива. Стоимость 95 -го сохраняется на отметке 39 руб, дизельного топлива - 39,90.

Последний раз цены на 92-ой бензин поднимались в июне.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: цены, подорожание, деньги, бензин, АЗС
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:13 05.07.2017
В Емве камень, влетевший в салон авто, покалечил женщину
07:22 05.07.2017
Трое детей пострадали в автомобильной аварии под Сыктывкаром
16:46 04.07.2017
В Троицко-Печорске полностью заасфальтируют центральную улицу Портовую


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus