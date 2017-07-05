В Коми подорожал 92-ой бензин

На всех заправках Коми подорожал 92-ой бензин.

На ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Запад-нефтепродукт" теперь литр 92-го стоит 37,44 руб.

Еще одно заметное изменение в начале июля - замена привычного АИ-98 новым продуктом - АИ-100 по цене 44,74 рубля. Как пояснили сотрудники АЗС, 98-ой бензин снят с производства и продаваться в регионе больше не будет.

Цены на другие виды топлива на лукойловских заправках не изменились: АИ-95 по-прежнему продается за 39,14 руб, литр дизтоплива "ЭКТО" стоит 40,30 руб, литр дизтоплива марки "Евро ДТ-Е-К5" можно приобрести за 40 рублей.

Цена на АИ-92 изменилась и на других заправках. Так, с 1 июля "Компания 2000" продает АИ-92 за 36.55 рублей. Неизменными здесь остались цены на АИ-95 - 38,25 рублей и дизтопливо - 39,30 рублей.

ИП Бухарина (бывший ООО "Пилот") реализует АИ-92 за 37,20 руб, но предлагает скидки в зависимости от объема приобретаемого топлива. Стоимость 95 -го сохраняется на отметке 39 руб, дизельного топлива - 39,90.

Последний раз цены на 92-ой бензин поднимались в июне.