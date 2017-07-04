За июнь и начало июля дорожная полиция Сыктывкара задержала более сотни "любителей" нетрезвой езды

4 июля 2017 года, 15:50 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Государственная автомобильная инспекция Сыктывкара призывает водителей к разумной трезвости на дорогах.

По данным ГИБДД, только за июнь на дорогах столицы Коми задержали сто и в первые дни июля еще девять водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения освидетельствования.

Как уточнили "Комиинформу" в ГИБДД, эти показатели практически такие же, как за аналогичный период прошлого года. В 2016-м на нетрезвом вождении в июне и начале июля "попались" 110 автолюбителей.

Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание всех водителей и напоминает об обязательном соблюдении требований ПДД, а также о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения законодательством предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.

Если Вы стали очевидцем того, что водитель управляет автомашиной с признаками опьянения или собирается сесть за руль в нетрезвом состоянии, сообщите об этом в УМВД России по Сыктывкару по телефонам 02 или 28-26-00, единую диспетчерскую службу с мобильного телефона на номер - 112 и в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Сыктывкару по номеру телефона 28-18-00.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, право, коми, ДТП, дороги, Алкоголь
  Рубрика: Право
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