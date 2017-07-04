В центре Сыктывкара гуляет утиное семейство

Жители Сыктывкара вот уже неделю наблюдают в различных частях города утку с выводком. В последний раз пернатое семейство видели вчера, в 8.30 утра рядом с гостиницей "Авалон" на улице Интернациональной.

Как рассказал один из очевидцев, сыктывкарец Евгений Некрасов, утиное семейство он увидел утром, когда шел на работу.

"Семейка не спеша пересекала проезжую часть, поэтому вместе с еще одним мужчиной мы решили остановить встречные автомобили, чтобы помочь утке с утятами безопасно перейти дорогу, - рассказал он. – В руках у меня был зонт и портфель, и я не сразу сообразил, что надо бы сфотографировать это уникальное для города явление. За уткой с утятами было очень интересно наблюдать. Рискуя собой, она специально очень медленно переходила дорогу, чтобы все утята успевали за ней".

Собеседник агентства признался, что сожалеет, что не сопроводил семейку до Кировского парка, чтобы убедиться в том, что они добрались до воды целыми и невредимыми.

Чтобы выяснить, к какому виду принадлежат пернатые и почему они оказались в городе, корреспондент "Комиинформа" обратился за комментарием к ведущему инженеру лаборатории экологии наземных позвоночных института биологии Коми научного центра УрО РАН, зоологу Наталье Селивановой. По ее словам, на фотографии изображена самка кряквы с утятами.

"Кряква одна из самых обычных уток на территории Европы, - пояснила зоолог. - Распространена на севере до лесотундры и южной тундры. Может устраивать гнезда как на берегах водоемов, так и вдалеке от воды. Во многих городах, где есть незамерзающие водоемы, кряквы живут оседло и гнездятся недалеко от города или прямо в городе. По-видимому, мы наблюдаем именно такой случай".