Страдающий речевыми проблемами участник проекта "Мы рядом" Денис Крылов начинает говорить. Реабилитационные занятия проходят у мальчика с китайскими специалистами.

Напомним, у Дениса проблемы с речевым развитием, которые начались в 1 год и 8 месяцев. После прививки АКДС он замолчал, перестал смотреть в глаза людям, реагировать на окружающий мир, потерял все навыки.

Благодаря помощи неравнодушных людей, родственников, друзей и знакомых, мальчик прошел четыре курса лечения в Китае в государственной клинике города Харбин. Это дало заметный сдвиг в его состоянии.

В январе семья побывала на обследовании в институте мозга имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. После этого несколько месяцев шел сбор. В конце мая благотворители собрали на поездку семьи в Китай необходимую сумму на реабилитационный курс.

Сейчас с утра и до вечера у Дениса проходят процедуры и занятия, - рассказала "Комиинформу" его мама Светлана Крылова.

В первой половине дня ребенку делают точечный массаж, иглоукалывание, стимуляции. На днях закончились капельницы. Во второй половине дня - занятия с логопедом и специалистом мелкой моторики.

"Денис сильно устанет, но терпит и старается, - отметила Светлана Крылова. - Первые заметные сдвиги мы увидели буквально на второй неделе лечения. Наконец-то потихоньку он начал говорить! Денис стал повторять несложные слова, начало получаться "ставить" ему новые звуки. Теперь словарь произносимых слов расширился и он может сказать даже слово "помоги". Активно работаем со специалистами и самостоятельно учим цвета, счет, подключаем к уже произносимым звукам и буквенное обозначение".

По окончании курса реабилитации сыктывкарцы продолжат оттачивать приобретенные навыки уже дома. Зарубежные медики говорят, что шансы полностью восстановить здоровье Дениса Крылова есть и очень хорошие.