Для продолжения деятельности Интинской шахты необходим инвестор, готовый вложить более 5 млрд. рублей

Для продолжения деятельности Интинской шахты необходим инвестор, готовый инвестировать более 5 млрд. рублей.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов на государственной комиссии по развитию Арктики, которая прошла в рамках Восьмого Международного Военно-Морского салона, обсудили перспективы создания Воркутинской опорной зоны с учетом специфики региона, сообщает пресс-служба полпреда.

Говоря о региональном аспекте освоения Арктики, полпред остановился на двух вопросах – развитии Воркутинской и Кольской опорных зон с учетом специфики регионов.

По его словам, за 8 лет (в период с 2009 по 2017 год) численность населения Воркуты и Инты существенно снизилась - на 30% и 24% соответственно.

И пока новая редакция государственной программы по развитию российской Арктики и проект закона дорабатываются, ряд актуальных вопросов уже требует решения.

"Иначе мы придем к ухудшению социально-экономического положения отдельных территорий и, в конечном счете, к продолжению оттока населения из ряда арктических городов", - отметил он.

Это вызвано снижением финансово-экономических показателей предприятий, в том числе, таких градообразующих угледобывающих предприятий как АО "Воркутауголь" и АО "Шахта "Интауголь", и как следствие, снижением качества жизни населения.

Если говорить о перспективах Печорского угольного бассейна, то без существенных инвестиций в обозримом будущем мы рискуем ощутить нехватку как энергетических, так и коксующихся углей. Только для продолжения деятельности Интинской шахты необходим инвестор, готовый инвестировать более 5 млрд. рублей. А как я уже говорил, речь идет не только о положении отдельных предприятий, но и закреплении населения на территории. Не будет шахты в городе Инте, придется переселять более 28 тыс. человек, что оценивается в 30 млрд. рублей. Проблема обсуждается, но решения пока нет", - заключил Н.Цуканов.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ" со ссылкой на правительство республики, в условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить стабильную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это, руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.



На предыдущей неделе по поручению Сергея Гапликова интинским шахтерам по распоряжению руководителя республики было выделено свыше 166 миллионов рублей.

Всего за последние годы предприятию была оказана финансовая помощь на сумму почти миллиард рублей.



О ситуации, сложившейся на предприятии Сергей Гапликов доложил председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в ходе его рабочего визита в Санкт-Петербург 16 июня. Премьер-министр поручил федеральному Минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты "Интауголь" на ритмичный режим работы.



Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми с целью улучшения социально-экономической ситуации в г. Инта и выхода из кризисного состояния угольного предприятия разработало программу "Сохранение АО "Интауголь" - градообразующего предприятия МОГО "Инта".