Обряды народов Республики Коми показали в Вуктыле

3 июля 2017 года, 17:55 | Вуктыл
Фото "Вконтакте"

В минувшую субботу на территории бывшего сельского аэропорта села Подчерье в четвертый раз прошёл традиционный межрайонный фестиваль "Обряды народов Республики Коми". В 2017-м мероприятие приурочено к Году добрых дел и по-прежнему направлено на сохранение народных традиций и обрядов. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Открыли праздник участники художественной самодеятельности подчерского дома культуры. Они пригласили всех собравшихся на праздник пройти под символической аркой. Именно с этого обряда началось празднование.

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Своими выступлениями порадовали гостей фестиваля и другие коллективы: участники художественной самодеятельности клубно-спортивного комплекса Вуктыла, домов культуры села Дутово, посёлков Лёмты и Лемтыбож, участники татаро-башкирского землячества "Якташ", украинского – "Пивнична мрия", вуктыльского отделения МОД "Русь Печорская", коми землячества "Зарни кад", а также народный коллектив украинского землячества "Мрия" из Сосногорска.

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В ходе фестиваля гостей не только познакомили с обрядами, которые традиционно проводятся в России, но и предложили на пробу национальные блюда, как часть культуры каждого из народов. Так гости Подчерья могли попробовать в этот день блины, сладости, наваристую уху и многое другое.

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Также в течение всего фестиваля для детей и взрослых проходили спортивные развлечения и забавы. Можно было посоревноваться в метании топора, попробовать свои силы в армрестлинге, поучаствовать в веселых эстафетах. Работали такие площадки как пейнтбол, аэрохоккей, лучный и пневматический тир.

Руководитель администрации Виктор Крисанов в ходе празднования наградил участников фестиваля почетными грамотам за вклад в развитие и сохранение культуры.

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В рамках фестиваля также был дан старт реализации проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми. Власти муниципалитета сдержали слово и сделали фестиваль уютнее. По проекту для обустройства площадки фестиваля были приобретены павильоны, лавки, столы, контейнеры для мусора.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: фестиваль, обряды, народные, коми, Вуктыл
  Рубрика: Общество
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