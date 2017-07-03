Обряды народов Республики Коми показали в Вуктыле

В минувшую субботу на территории бывшего сельского аэропорта села Подчерье в четвертый раз прошёл традиционный межрайонный фестиваль "Обряды народов Республики Коми". В 2017-м мероприятие приурочено к Году добрых дел и по-прежнему направлено на сохранение народных традиций и обрядов. Об этом сообщает администрация муниципалитета.



Открыли праздник участники художественной самодеятельности подчерского дома культуры. Они пригласили всех собравшихся на праздник пройти под символической аркой. Именно с этого обряда началось празднование.

Своими выступлениями порадовали гостей фестиваля и другие коллективы: участники художественной самодеятельности клубно-спортивного комплекса Вуктыла, домов культуры села Дутово, посёлков Лёмты и Лемтыбож, участники татаро-башкирского землячества "Якташ", украинского – "Пивнична мрия", вуктыльского отделения МОД "Русь Печорская", коми землячества "Зарни кад", а также народный коллектив украинского землячества "Мрия" из Сосногорска.

В ходе фестиваля гостей не только познакомили с обрядами, которые традиционно проводятся в России, но и предложили на пробу национальные блюда, как часть культуры каждого из народов. Так гости Подчерья могли попробовать в этот день блины, сладости, наваристую уху и многое другое.

Также в течение всего фестиваля для детей и взрослых проходили спортивные развлечения и забавы. Можно было посоревноваться в метании топора, попробовать свои силы в армрестлинге, поучаствовать в веселых эстафетах. Работали такие площадки как пейнтбол, аэрохоккей, лучный и пневматический тир.



Руководитель администрации Виктор Крисанов в ходе празднования наградил участников фестиваля почетными грамотам за вклад в развитие и сохранение культуры.

В рамках фестиваля также был дан старт реализации проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми. Власти муниципалитета сдержали слово и сделали фестиваль уютнее. По проекту для обустройства площадки фестиваля были приобретены павильоны, лавки, столы, контейнеры для мусора.