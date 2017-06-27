Фестиваль "Обряды народов Коми" в Вуктыле станет еще уютней

В селе Подчерье Вуктыльского района пройдет традиционный межрайонный фестиваль "Обряды народов Коми". В Год добрых дел укреплению межнациональных отношений, поддержанию стабильной ситуации поможет более уютная обстановка.

Как рассказали "Комиинформу" в отделе культуры администрации Вуктыла, в рамках народного проекта для участников фестиваля уже закупили четыре больших павильона, которые укроют от зноя и дождя коллективы со всей республики, лавки, столы и урны. На эти цели пошли 220 тысяч рублей. Ранее организаторы на грантовые средства приобрели технику, генератор.

На территории Вуктыла работает Центр национальных культур, в которые входят шесть землячеств: украинское, татаро-башкирское, "Русь Печорская", русское землячество, общественная организация "Казачий берег" и конечно же коми.

На фестивале землячества покажут свои обряды, которые с 2014 года являются изюминкой района. В прошлом году на берегу заповедной реки Подчерем собралось около 900 гостей. В этом году традиционно зрители смогут принять участие в народных забавах, побывать на ярмарках, продегустировать национальные блюда, увидеть татарскую свадьбу. В прошлом году впервые на фестивале прошли "Богатырские забавы", где можно было посоревноваться в метании топора, попробовать свои силы в армреслинге, показать свою ловкость при бое подушками на бревне.