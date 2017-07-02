Жителей деревни Ивановка Сыктывдинского района в июле обеспечат питьевой водой

Водозаборную колонку обустроят в июле в деревне Ивановка сельского поселения Палевицы Сыктывдинского района. Об этом "Комиинформу" сообщила глава поселения Алена Громова.

По ее словам, водозаборная колонка будет обустроена в деревне Ивановка, которая стоит на "безводном месте", даже зимой там высыхают колодцы.

"В деревне имеется скважина, которая обеспечивает питьевой водой только часть жителей, - пояснила А. Громова. – От этой скважины мы ходим вывести водозаборную колонку, чтобы все сельчане были обеспечены водой. В настоящий момент ищем оборудование по приемлемым ценам. Рассчитываем в июле завершить все работы по обустройству колонки".

По словам собеседницы агентства, средства на обустройство колонки в размере 200 тысяч рублей сельскому поселению выделены в рамках республиканского проекта "Народный бюджет".