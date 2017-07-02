Только в первую половину недели в северных и центральных районах Коми удержится сухая погода

2 июля 2017 года, 9:02 |
Фото Антона Пархачева

Прогноз настраивает, что только в первую половину недели в северных и центральных районах удержится сухая погода. Здесь сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. По ночам будет прохладно, в основном от 4С до 8С. Но днем воздух будет прогреваться до 18...23С, сообщает ЦГМС Коми.

С четверга на погодные условия влияние начнет оказывать очередной циклон с запада. Начнутся дожди, местами с грозами. За счет облачности ночи станут на 4-5С теплее, а вот дневная температура заметно не поменяется.

Южные районы по-прежнему останутся под влиянием циклонов, характер погоды будет неустойчивый с дождями и грозами. Ожидается, что ночная температура будет составлять 10...15С, дневная — 19..24С, что близко к климатической норме.

Комиинформ
  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, лето
  Рубрика: Погода
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