В Выльгорте гуляет "Завалинка"

В центре села Выльгорт Сыктывдинского района в эти минуты проходят народные гуляния, приуроченные к XIV Всероссийскому фестивалю исполнителей народной песни "Завалинка". Фестиваль посвящен 160-летию со дня рождения Семёна Ивановича Налимова, знаменитого мастера по изготовлению музыкальных инструментов.

Днем министр культуры Коми Сергей Емельянов побывал на открытии интерактивных площадок для детей и взрослых.

Руководитель администрации района Олег Лажанев познакомил самого молодого министра России с выльгортским мастером народных промыслом Василием Адамчуком, который известным своими работами в стиле корнепластики.

По словам мастера, его задача – оживить дерево, подчеркнуть все его особенности и даже изъяны. Больше всего у мастера лежит душа к изготовлению скульптур героев коми эпоса, но он также занимается и производством мебели – столов, стульев, беседок.

Напомним, главным событием фестиваля стал традиционный конкурс народной песни, в котором участвовали десять ансамблей из Коми и 15 коллективов из различных регионов России - Мурманской, Ярославской, Кировской, Архангельской, Московской, Ленинградской, Самарской и Свердловской областей, республик Карелия, Удмуртия, Чувашия. Республику представили коллективы Сыктывдинского, Усть-Куломского, Княжпогостского, Удорского, Усть-Вымского и Прилузского районов.

Конкурс прошел вчера, 30 июня, в районном Доме культуры села Выльгорт. Победителей наградят сегодня в 17 часов.

Организаторы фестиваля подготовили для участников и гостей фестиваля обширную культурную программу. До самого вечера в центре Выльгорта будут работать две ярмарочно-торговые зоны: зона сувенирной продукции и зона кафетериев.

В зоне кафетериев для гостей фестиваля была развернута торговля шашлыками по вполне демократичным ценам – 120 рублей за 100 грамм. В торговых рядах с выпечкой, мороженым и другими ярмарочными сладостями желающие могли приобрести за 120 рублей невиданные ранее козули – расписные архангельские пряники.

Предприниматель рассказала корреспонденту "Комиинформу" про технологию изготовления пряников, благодаря которой сладости можно хранить около года.

По ее словам, лепные расписные пряники – большая этнографическая редкость, которая еще сохранилась на землях Русского Севера. Такие фигурки пекли особым образом: делали тесто, потом лепили козули и ставили в холодное место на целые сутки, а уж потом выпекали до золотой корочки. Готовые пряники по нескольку раз макали в кипяток – от этого они делались более гладкими, крепкими и светлыми. Их в древности ставили перед иконами, каждой давали свое имя, чтобы у хозяев были в доме счастье и достаток.

В каждой семье были свои рецепты приготовления, которые держали в строжайшей тайне и передавали из поколения в поколение только своим родственникам.

В ярмарочной зоне частные предприниматели вели торговлю традиционными товарами – медом, текстилем, изделиями из капы, поделками, сувенирами с коми символикой.

Не обошли своим вниманием праздник и мастера, специализирующиеся на изготовлении тряпичных кукол.

Член Союза мастеров декоративных и народных художественных промыслов Тамара Гречко представила оригинальных кукол в устьцилемских костюмах. Мастер оценила каждую куколку в тысячу рублей.

В 15 часов на центральной площади с. Выльгорт развернулось театрализованное представление с участием музыкальных коллективов фестиваля. Питерский режиссер Арсений Анащенко и режиссерско-постановочная группа представили зрителям грандиозный праздник, в котором ожили страницы истории Сыктывдинского района.

Коллективы будут соревноваться в частушечном баттле, и всем без исключения гостям фестиваля будет предоставлена возможность вписать себя в летопись "Завалинки".

В 17.30 состоится концерт хедлайнеров фестиваля - фольк-шоу группы "Ярмарка", обладателя Народной премии "Звезды дорожного радио", исполнителя "хитов" "А я же белая, пушистая…", "Королева", "Вовочка").

Вечером, в 18.30, гостей праздника ждет молодежная музыкально-развлекательная программа с популярными диджеями и веселым цыганским ансамблем песни и пляски.

2 июля "Малые Завалинки" порадуют жителей сельских поселений Сыктывдинского района.