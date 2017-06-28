Сыктывдинская "Завалинка" ждет гостей с 30 июня по 2 июля

В 2017 году XIV Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни "Завалинка" посвящен 160-летию со дня рождения Семёна Ивановича Налимова, знаменитого мастера по изготовлению музыкальных инструментов из с. Выльгорт.

В нем примут участие коллективы из Мурманской, Ярославской, Кировской, Архангельской, Московской, Ленинградской, Самарской и Свердловской областей и республик Карелия, Коми, Удмуртия, Чувашия. Республику Коми представят коллективы Сыктывдинского, Усть-Куломского, Княжпогостского, Удорского, Усть-Вымского и Прилузского районов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

30 июня главным событием станет традиционный конкурс народной песни, в котором примут участие 15 коллективов из Российской Федерации и 10 ансамблей Республики Коми. Он начнется в 16 часов в районном Доме культуры с.Выльгорт.

1 июля гостей праздника ждет обширная культурная программа.

С утра и до вечера будут работать две ярмарочно-торговые зоны: зона сувенирной продукции и зона кафетериев.

В 12 часов начнут работу развлекательно-просветительские интерактивные площадки.

На площадке "Шондiа кар" ("Солнечный город") гости фестиваля смогут нанести аквагрим и мехенди, посетить фотозону со стилизованными народными костюмами, сыграть в народную скандинавскую игру "Куб". Для всех желающих будут организованы экскурсия по Выльгорту (начало туров в 12:00, 13:00, 14:00 часов), а также интерактивная экскурсия с использованием предметов быта XIX-XX вв. (начало в 12:00, 13:00, 14:00 час.).

Площадка "Чужан мулӧн гор" ("Родной земли многоголосье") предложит посетителям музыкально-литературные викторины, литературный подиум, мастер-класс по обучению игре на балалайке, художественный пленэр, выступление районных гармонистов, музыкантов детской музыкальной школы им. С. И. Налимова, артистов группы "Балалайка" г. Сыктывкар.

В мир сказок и легенд окунутся гости на площадке "Олiсны-вылiсны мойдъяс" ("Жили-были сказки"), которая развернется в сквере им. К. Ф Жакова. Также дети и взрослые испытают свои знания и сноровку в интеллектуальных играх и молодецких забавах.

Любителям активного образа жизни понравится на площадке "Ворсыштам" ("Поиграем"). Аниматоры проверят смельчаков на ловкость, силу и меткость в подвижных коми народных играх и забавах.

Окунуться в настоящую атмосферу лета и детства позволит зона отдыха "Сеновал". Гости смогут насладиться ароматом летних трав, отдохнуть на мягком сене, сделать незабываемое фото на память.

Экстрималам и любителям острых ощущений придется по вкусу площадка "Лэбалыштам" ("Полетаем"), на которой желающие смогут взлететь над землёй на большом воздушном шаре, увидеть на "Завалинку" и окрестности Выльгорта с высоты птичьего полета и сделать уникальные сэлфи.

Почетным гостем фестиваля станет интерактивная зона "Кӧрт Айка", где своё мастерство продемонстрируют кузнечных дел мастера корткеросского фестиваля "Кӧрт Айка". Гостям площадки предложат попробовать себя в роли кузнеца и сковать на память монетку или гвоздик.

В 15 часов на центральной площади с.Выльгорт развернется театрализованное представление с участием музыкальных коллективов фестиваля. Питерский режиссер Арсений Анащенко и режиссерско-постановочная группа представят зрителям грандиозный праздник, в котором оживут страницы истории Сыктывдинского района. Знаменитые деятели искусства и науки будут созидать на глазах публики свои нетленные произведения, коллективы посоревнуются в частушечном батле и всем без исключения гостям фестиваля будет предоставлена возможность вписать себя в летопись "Завалинки".

В 17.30 состоится концерт хедлайнеров фестиваля - фольк-шоу группы "Ярмарка", обладателя Народной премии "Звезды дорожного радио", исполнителя "хитов" "А я же белая, пушистая…", "Королева", "Вовочка").

Вечером, в 18.30, гостей праздника ждет молодежная музыкально-развлекательная программа с популярными диджеями и веселым цыганским ансамблем песни и пляски.

2 июля "Малые Завалинки" порадуют жителей сельских поселений Сыктывдинского района.

***В 2004 году в культурной жизни России произошло яркое событие - появился уникальный фестиваль, цель которого - сохранение и развитие культурного наследия народов Российской Федерации. Ежегодно в фестивале-конкурсе принимает участие более 300 талантливых, увлеченных народным творчеством исполнителей. За прошедшие годы гостями и участниками фестиваля "Завалинка" были творческие коллективы из 30 регионов России, а также из Польши и Финляндии.