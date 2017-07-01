Власти Усть-Вымского района не успевают за судебными решениями по коммунальным проблемам

1 июля 2017 года, 14:10 | Усть-Вымский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Власти Усть-Вымского района не успевают исполнять судебные решения, вынесенные по проблемам в жилищно-коммунальной сфере, и проблемы эти нарастают "как снежный ком". Жалобы они озвучили вчера депутату Госдумы Ольге Савастьяновой в рамках ее поездки в район.

О проблеме исполнения решений судов в муниципалитете на личном приеме рассказали руководитель администрации Айкино Владимир Стецко и заведующий организационно-правовым отделом администрации городского поселения Микунь Нина Заинчковская.

"131-й закон уполномочил предоставлять жилые помещения малоимущим, - пояснила Н.Заинчковская. - Однако, поскольку жилье не строилось десятилетиями, весь жилфонд муниципалитета ветхий".

На сегодня в Микуни 32 не исполненных судебных решения по переселению. Для поселений это влечет огромные траты, подчеркнула обратившаяся, и решения суда растут как "снежный ком". Ветхого жилья при этом меньше не становится.

"Когда недавно я пришел на работу, был шокирован, - рассказал О.Савастьяновой М.Стецко. - На 11 миллионов решений до 10 июля я должен исполнить. Как? Три дороги я должен сделать, выходили на аукцион, никто не заявился. Почему-то суды и прокуратура жестко с нами обращаются. Мы представляем им бюджеты, говорим, что денег нет, нас не слушают. Желание работать есть, но как в таких условиях, мы уже и не знаем".

О.Савастьянова взяла вопрос на контроль. Проблему необходимо решать на федеральном уровне, подчеркнула она. Возможно, вариантом ее решения станет законодательная инициатива продления программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд, коми, ЖКХ
  Рубрика: Право
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