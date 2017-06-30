В Микуни намерены восстановить заброшенный с советских времен городской парк

30 июня 2017 года, 20:25 | Усть-Вымский
Фото Ярославы Пархачёвой

В Микуни намерены благоустроить заброшенный с советских времен городской парк. Об этом стало известно в ходе поездки депутата Госдумы Ольги Савастьяновой в Усть-Вымский район.

Сейчас силами муниципалитета в городском месте отдыха вырубают сухостой. В планах - восстановить центральную аллею, разбить цветники, несколько площадок, в том числе и детских, наладить освещение, наполнить пространство современными малыми архитектурными формами.

Благоустройство заброшенного парка в Микуни обсуждалось более десяти лет назад, однако до этого времени идеи пока так и оставались идеями.

Точной сметы на проект пока нет, отметили на встрече с парламентарием. Однако, только по предварительным подсчетам, реализация всех озвученных идей может обойтись не менее, чем в девять миллионов рублей.

Свободных средств в таком объеме у муниципалитета на эти цели нет, поэтому сейчас в Микуни прорабатывают вопрос, где и как возможно получить финансовую поддержку, чтобы излюбленное место отдыха вновь облагородилось.

Модернизация парка в Микуни войдет в партийный проект "Парки малых городов" "Единой России". Однако в рамках одной программы все задачи не решить, отметили на встрече. Парк будут приводить в нормальное состояние поэтапно. Планируется, что происходить это будет с 2018 по 2022 год.

Также на встрече с депутатом озвучили идею взять пример с Сыктывкара и объявить в городе конкурс на дизайн-проекты общественного пространства. Жители города идею поддержали, поэтому вопрос будет прорабатываться.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: строительство, политика, парки, микунь, коми
  Рубрика: Общество
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