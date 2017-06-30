Яблоневый сад заложили в селе Палевицы

30 июня 2017 года, 13:30 | Сыктывдинский
Фото со страницы ВК

Яблоневый сад заложили на территории школы села Палевицы Сыктывдинского района.

Как рассказала "Комиинформу" руководитель поселения Алена Громова, акция с участием сотрудников республиканского Центра обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования и инициативных сельчан прошла в рамках Года добрых дел в Коми, объявленному руководителем региона Сергеем Гапликовым.

"С легкой руки заместителя министра Минпрома Коми Романа Полшведкина такие мероприятия становятся для нас традиционными, - отметила А. Громова. – В прошлом году с его помощью на территории нового детского сада мы высадили саженцы десяти голубых елей, рябинолистника и берез. Все деревья прижились".

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В мае этого на встрече, посвященной Году экологии, А. Громова рассказала заместителю министра, что мечтает заложить на территории школы фруктовый сад. Глава Палевиц планировала высадить "войлочную" вишню, которая растет и успешно плодоносит в Коми. Роман Полшведкин предложил свою помощь селу, а несколько дней назад позвонил и сообщил, что специально для акции раздобыл 20 саженцев районированной яблони.

Под чутким руководством сотрудников "Центр по ООПТ" представители администрации села, школы и просто активные сельчане вместе с детьми сделали благое дело - посадили 18 яблонь на территории школы.

Замдиректора ""Центр по ООПТ" Александр Толмачев вместе с сотрудниками Дмитрием Габовым и Маргаритой Шиловой прочли для сельчан познавательную лекцию про особенности высадки саженцев плодовых деревьев.

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"Все саженцы были разных сортов, все районированные, выращенные в Сыктывкаре, крепенькие, - отметила А. Громова. – Сотрудники Центра рассказали о методе посадки, к примеру, расстояние между саженцами должно было не менее 2,5 метров, а глубина лунки – 40 см. По их словам, яблони начнут плодоносить уже через несколько лет".

Глава поселения также сообщила, что еще два саженца яблони будут высажены на территории нового детского сада.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: яблоневый сад, Палевицы, Год добрых дел
  Рубрика: Экология
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