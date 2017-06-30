Главные законы июля, которые изменят жизнь россиян

В июле вступают в силу много важных законов для россиян. Например, с первого числа зарплаты в России станут больше, а с 4 июля алкоголь можно будет покупать по водительским правам, пишет "Российская газета".

Зарплата в России станет выше

С первого июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен. Об этом говорится в Федеральном законе от 19 декабря 2016 г. N 460-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". Теперь МРОТ будет составлять 7800 рублей в месяц.

Таким образом, его размер вырос на 300 рублей.

Напомним, что величина МРОТ применяется для регулирования оплаты труда, для расчета пособий по временной нетрудоспособности и для иных целей обязательного социального страхования. Меньше этой суммы в России зарплаты платить нельзя.

Напомним, в Коми с 1 июля размер минимальной заработной платы по южной природно-климатической зоне республики достигнет 8700 рублей, по северной увеличится до 10000 рублей.

За персональные данные накажут строже

С первого июля будет ужесточено наказание за неправильное пользование чужими персональными данными и за игнорирование закона об их хранении. Об этом говорится в Федеральном законе от 7 февраля 2017 г. N 13-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Максимальный штраф за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20 тысяч рублей, а наказание для юридических лиц будет оцениваться в 75 тысяч рублей.

Кроме того, теперь возбуждать дела об административных правонарушениях в области персональных данных будет Роскомнадзор. Пока же это находится в обязанности прокуратуры.

Получить "больничный" станет проще

С первого июля получить больничный лист можно будет, не выходя из дома. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 мая 2017 г. N 86-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Теперь выдавать листок о нетрудоспособности с согласия пациента будут в электронном виде.

Напомним, что несколько регионов (Москва, Астраханская и Белгородская области) уже использовали электронный больничный в виде эксперимента. Как уже писала "РГ", больничный закрепляется квалифицированной электронной подписью медучреждения. И этот документ далее пересылается не больному, а в организацию, где трудится человек. Так что брать больничный, а потом не сдавать его в бухгалтерию, как часто практикуется сегодня, в этом варианте уже не получится. Но пока право выбора, какой больничный выписывать (бумажный или электронный), остается за пациентом.

Купить алкоголь можно будет по водительским правам

С 4 июля совершеннолетние граждане, которые выглядят значительно моложе своего возраста, смогут не брать с собой российский или загранпаспорт для покупки алкоголя. Теперь им достаточно будет предъявить продавцу водительские права или паспорт болельщика (FAN ID). Об этом говорится в Приказе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.05.2017 г. № 1728.

Как уже писала "РГ", в перечень документов, по которым отпускают алкоголь, с 4 июля войдут 14 позиций: паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность внутри страны или за ее пределами, дипломатический и служебный паспорта, паспорт иностранного государства, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, военный билет, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища и, наконец, FAN ID и водительские права.

Наркоманам запретят управлять беспилотниками

С 5 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые имеют вес от 0,25 до 30 килограммов, необходимо будет регистрировать по примеру постановки на учет гражданских воздушных судов.

Об этом говорится в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 291-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации".

Но если владелец дрона был судим или официально признан наркоманом, то он может потерять право на управление беспилотником. Заявку на регистрацию дрона можно подать по интернету. А стоить это будет примерно 300 рублей.

Об урагане известят по СМС

С восьмого июля операторов связи обяжут оповещать своих абонентов о чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в Федеральном законе от 7 июня 2017 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений в статью 66 Федерального закона "О связи" и статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации".

Документ будет распространяться и на СМИ. Таким образом, сотовые компании и СМИ будут оповещать людей об опасностях в кратчайшие сроки. Речь идет об угрозах природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий. Эта услуга для всех пользователей будет бесплатной.