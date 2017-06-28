В Коми с 1 июля увеличится размер минимальной заработной платы

28 июня 2017 года, 18:27 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Республике Коми с 1 июля увеличится размер минимальной заработной платы.

Такое решение принято по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова в рамках исполнения задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным по устранению фактической разницы между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой до 2018 года.

Повторное увеличение минимальной заработной платы (МЗП) в республике предусмотрено Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми на 2017 год, заключённым в конце прошлого года.

По южной природно-климатической зоне республики месячный размер МЗП достигнет 8700 рублей, по северной увеличится до 10000 рублей.

Напомним, Региональным соглашением о минимальной заработной плате, которое подписали Правительство Республики Коми, Союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми", Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми, в республике установлено положение, при котором минимальная заработная плата в регионе превышает общероссийский МРОТ. Помимо этого, в Коми впервые была установлена минимальная зарплата дифференцированно для севера и юга республики.

Соглашение предусматривает повышение минимальной зарплаты в Коми дважды за год. Первое – с 1 января текущего года. Тогда минимальная зарплата в регионе увеличилась до 8100 рублей в месяц по южной природно-климатической зоне республики и до 9300 рублей в месяц - по северной. С 1 июля будет повторное повышение: до 8700 и до 10000 рублей в месяц по южной и северной зонам республики соответственно.

*** Минимальная заработная плата в Республике Коми – минимальный размер месячной заработной платы работника, отработавшего установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности). В размер минимальной заработной платы в Республике Коми входят выплаты стимулирующего и компенсационного характера, включая районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Комиинформ
  Ключевые слова: зарплата в коми
  Рубрика: Экономика
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