СУ СКР по Коми: "Расчет ущерба за экологические преступления имеет особое значение"

Расчет высоких сумм возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде в результате экологических преступлений, важен для того, что виновные не оставались безнаказанными. Об этом сказал руководитель СУ СКР по Коми Андрей Исаев на заседании общественного совета возглавляемого им следственного ведомства.

На первом в текущем году заседании члены общественного совета вместе с руководством СУ СКР по Коми обсудили тему экологической преступности в регионе. По данным управления, за прошлый год о преступлениях в этой области зафиксировано 12 сообщений (в 2015 и 2014 годах – по десять). Что касается уголовных дел, таковых в 2014-ом было возбуждено два, в 2015-ом – три, а в прошлом – пять.

Самым резонансным стало расследование в отношении бывшего Комитета лесов Коми и лесопожарного центра. Это дело отличило республику, поскольку в следственной практике в масштабах России такой подход к расследованию подобных преступлений применен впервые.

Напомним, была вскрыта целая система наживы на лесном богатстве республики. В ее создании и реализации обвинялись бывшие должностные лица вышеуказанных госструктур, работавшие в период управления регионом прежнего руководства, которое и само теперь обвиняется в организации преступного сообщества ("дело Гайзера").

Руководители госструктур, которые были призваны обеспечивать охрану и защиту лесных массивов от черных лесорубов, сами его расхищали. Суд установил, что, получив средства из бюджета РФ на санитарные рубки ради профилактики лесных пожаров на оговоренных в госконтракте участках, из-за экс-руководства комитета и подведомственного ему центра был вырублен лес на других участках, причем спелый. Впоследствии он был продан в качестве древесины с извлечением, тем самым, незаконной прибыли.

Вынесенные обвинительные приговоры фигуранты дела в настоящее время пытаются обжаловать. Если решения суда первой инстанции останутся в силе, своим опытом СУ СКР по Коми поделится с коллегами из других регионов.

"Преступления в лесном хозяйстве – это не только когда человек с топором пришел на делянку и вырубил дерево без наличия на то разрешения. В данном случае применение 260-ой статьи Уголовного кодекса позволило признать вину в преступной схеме хищений здорового леса под прикрытием системой санитарных рубок. Они нужны для того, чтобы защищать леса от пожаров", - отметил главный следователь региона.

По его словам, рекордно вмененный по меркам Коми многомиллиардный ущерб рассчитан по методике, предусмотренной законодательством. Несмотря на то, что он может оказаться из категории не взыскиваемых в силу своих размеров, такие действия были необходимы.

"Важно не позволить виновным остаться безнаказанными в части возмещения нанесенного ущерба природе. Когда приговор и сумма подсчитанного урона экологии устоятся, они послужат для государства основанием инициирования так называемых регрессных исков", - отметил руководитель СУ СКР.

Его коллеги добавили, что у граждан, осужденных за экологические преступления, в течение жизни в любой момент может наступить период платежеспособности. Как, например, возникновение права на наследство, крупный выигрыш и т.п. Поэтому не назначать выплату ущерба только лишь в силу его больших финансовых масштабов – неправильно.

Члены общественного совета поддержали руководство управления, добавив, что финансовое наказание в столь впечатляющих размерах может послужить и своего рода профилактикой преступлений в будущем. "Наверняка многие чиновники и черные лесорубы крепко призадумаются, стоит ли преступать закон, видя по опыту других, какими серьезными последствиями это может обернуться", - резюмировали члены совета.