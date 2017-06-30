В Коми средний возраст онкопациента - 64 года

В Коми средний возраст пациента с онкологическим заболеванием составляет 64 года. Об этом на пресс-конференции с участием ведущие онкологи Северо-Западного федерального округа России, сообщил главный внештатный онколог Минздрава Коми Андрей Галин.

Напомним, 28-28 июня по приглашению Общероссийского народного фронта в Коми с визитом в Коми побывали директор ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова", главный внештатный онколог СЗФО, профессор Алексей Беляев, главный врач ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Андрей Карицкий и руководитель рабочей группы "Социальная справедливость" регионального отделения ОНФ в Калининградской области Татьяна Задоркина. Ведущие онкологи Северо-Западного федерального округа России оценили доступность современной медицинской помощи в Коми для пациентов с онкозаболеваниями.

По словам А. Галина, укомплектованность оборудованием онкодиспансера составляет 80%, кадрами - с учетом первичных онкокабинетов – не превышает 60%.

"В прошлом году в республиканском онкодиспансере пролечились 3,5 тысячи вновь выявленных пациентов, - отметил он. – Количество больных растет за счет выявляемости заболевания".

В Республиканском онкодиспансере лечатся не только жители республики, но и соседних регионов – Архангельской, Вологодской и Ярославской областей. Лечение для таких пациентов бесплатное, в рамках системы ОМС, однако рассчитывать на льготное обеспечение лекарствами они не могут. В рамках постановления правительства Коми №890 на льготное обеспечение лекарственными препаратами имеют право только определенные категории жителей республики.

В ходе пресс-конференции А. Беляев подчеркнул особое значение ранней диагностики онкозаболеваний. Помимо первичной и вторичной профилактики, существует скрининговое исследование рака. Пилотный проект по скринингу рака с целью профилактики и выявления на ранних стадиях колоректального рака, опухолевых заболеваний молочной железы и шейки матки сейчас внедряется в Санкт-Петербурге.

"Благодаря профилактике, за последние пять лет количество пациентов с онкозаболеваниями в среднем по России выросло на 5%, в СЗФО – на 10%, в Коми – на 20%, - сообщил директор ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова". – Но это не должно нас пугать. В США количество выявленных пациенток с раком молочных желез выше, чем в России, в два раза, но при этом показатель смертности ниже, чем у нас. Такая же ситуация и в Финляндии".

Говоря о сотрудничестве с крупными федеральными онкоцентрами, А. Галин доложил, что в минувшем году 192 пациента из Коми были направлены на лечение за пределы республики. В свою очередь, главный врач ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" А. Карицкий сообщил, что за тот же период в институте пролечились всего 77 пациентов из республики.

"По сравнению с другими регионами, Коми направляет к нам на лечение наименьшее количество пациентов, - пояснил он. – Мы готовы сотрудничать с вами в этом направлении и принимать больше людей. Другие регионы направляют от 200 до 300 человек в год. Период ожидания госпитализации не превышает двух-трех недель".

По словам главврача ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова", 60% пациентов медучреждения – это жители других регионов России, институт прилагает массу усилий, чтобы не создавать длительную очередность.

В завершении пресс-конференции А. Галин пригласил коллег из Санкт-Петербурга на празднование 65-летия республиканского онкодиспансера, которое состоится с 21 по 22 сентября. В эти дни в Сыктывкаре пройдет конференция, посвященная проблемам онкологии.