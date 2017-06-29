Ведущие онкологи Северо-Запада оценили доступность медпомощи в Коми

Доступность современной медицинской помощи в Коми для пациентов с онкологическими заболеваниями оценили ведущие онкологи Северо-Западного федерального округа России, посетившие республику 28-28 июня по приглашению Общероссийского народного фронта в Коми.

Делегация в составе директора ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова", главного внештатного онколога СЗФ, профессора Алексея Беляева, главного врача ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Андрея Карицкого и руководителя рабочей группы "Социальная справедливость" регионального отделения ОНФ в Калининградской области Татьяны Задоркиной посетила Коми республиканский онкологический диспансер, республиканскую онкологическую поликлинику и городские поликлиники.

Гости встретились с заместителем председателя правительства Коми Натальей Михальченковой, министром здравоохранения Коми Дмитрием Березиным, сообществом пациентов, а также провели семинар с онкологами региона и врачами первичного звена.

Итоги своего визита в республику ведущие онкологи Северо-Западного федерального округа подвели на пресс-конференции, которая прошла сегодня вечером в исполкоме ОНФ в Коми.

Вначале встречи А. Беляев рассказал о возглавляемом им ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова". По его словам, одной из функций крупного научного центра, изучающего фундаментальные проблемы онкологии, является методологическое сопровождение медучреждений в регионах.

"СЗФО в целом характеризуется не слишком хорошими показателями, а Республика Коми по ряду заболеваний выделяется высокой смертностью, например, в лечении колоректального рака и рака легких, - отметил профессор. – Однако при этом в республике очень хорошие показатели по ранней диагностике рака молочных желез и, как следствие, улучшились показатели по смертности от данного заболевания. Мы приехали сюда для того, чтобы изучить, какие в регионе есть проблемы и чем мы можем помочь".

На вопрос о помощи, которую федералы могут оказать республике, А. Беляев пояснил, что речь идет, в первую очередь, о повышении квалификации медиков. На базе "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" проходит большое количество различных семинаров и мероприятий, в которых также могли бы участвовать и онкологи из республики. Улучшить качество оказания медпомощи онкобольным поможет также развитие телемедицины в Коми, тем более, что все технические возможности наладить связь с Санкт-Петербургом и другими ведущими центрами есть.

Отвечая на вопросы о том, эффективны ли онкокабинеты при районных центральных больницах и сама система маршрутизации пациентов в Коми, предполагающая химиотерапевтическое лечение в Инте, Усинске и Ухте, А. Беляев пояснил, что в общемировой практике пациенты получают "химию" в 80% случаев амбулаторно, но на проблему необходимо смотреть шире.

"На онкологической службе сейчас "висит" все – и профилактика, и лечение, и реабилитация пациентов, но надо понимать, что неправильно все замыкать только на одной службе, - разъяснил он. – Выписывая пациентов, мы ищем, кто возьмет их на реабилитацию, потому что это направление у нас в России не отработано вообще".

Главный врач ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Андрей Карицкий добавил, что в реабилитации с первого дня постановки диагноза нуждаются не только пациенты, но также и их родственники.

"В Германии пациентов после выписки сразу направляют на трехнедельное реабилитационное лечение в санаторий, - рассказал он. - Там они получают физиотерапевтическое лечение, занимаются лечебной физкультурой, общаются с психотерапевтом. Это делается для того, чтобы не плодить инвалидов, а помочь людям вернуться в социум, начать снова работать".

А. Беляев сообщил, что по итогам визита сторонами будут выработаны предложения для комплексного решения в регионе вопросов, связанных с онкологическими заболеваниями и оказанием медпомощи населению. По словам профессора, пациентов со сложными и редкими заболеваниями будут направлять на лечение в ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова". В начале сентября гости снова приедут в республику, чтобы продолжить работу над "дорожной картой".

Руководитель исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова в свою очередь добавила, что ОНФ в Коми внимательно отслеживает на территории республики исполнение майского указа президента РФ №598 об оказании высокотехнологической помощи пациентам и неоднократно участвовало в организации дискуссионных площадок на данную тему. Визит же ведущих онкологов Северо-Запада в республику удалось организовать благодаря коллеге из Калининграда Татьяне Задоркиной.