​Коми УФАС посчитало долю "Магнита" в Ухте

​В Коми УФАС обратился гражданин с просьбой проверить соответствие деятельности торговой сети "Магнит" в Ухте требованиям Закона о торговле в части занимаемой доли на рынке.

По результатам проверки установлено, что доля АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") на розничном рынке продовольственных товаров в МО ГО "Ухта" в 2016 году составила 20%.

По закону о торговле доля одной сети в пределах муниципального образования не должна превышать 25%, уточнили в Коми УФАС.

Напомним, в Сыктывкаре по итогам 2016 года доля АО "Тандер" составила 20,9%. Доля ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") - 10,7%, ООО "Лента" (торговая сеть "Лента") - 8,2%, ООО "О'кей" (торговая сеть "Окей") - 3%.