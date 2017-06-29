Коми УФАС посчитало долю "Магнита" в Ухте
29 июня 2017 года, 13:05 | Ухта
В Коми УФАС обратился гражданин с просьбой проверить соответствие деятельности торговой сети "Магнит" в Ухте требованиям Закона о торговле в части занимаемой доли на рынке.
По результатам проверки установлено, что доля АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") на розничном рынке продовольственных товаров в МО ГО "Ухта" в 2016 году составила 20%.
По закону о торговле доля одной сети в пределах муниципального образования не должна превышать 25%, уточнили в Коми УФАС.
Напомним, в Сыктывкаре по итогам 2016 года доля АО "Тандер" составила 20,9%. Доля ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") - 10,7%, ООО "Лента" (торговая сеть "Лента") - 8,2%, ООО "О'кей" (торговая сеть "Окей") - 3%.
Комиинформ
Рубрика: Экономика
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