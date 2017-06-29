Сыктывкарский хлебокомбинат оштрафован за нарушение законодательства

29 июня 2017 года, 9:50 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Прокуратура г. Сыктывкара провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывших государственных гражданских служащих. По ее итогам в отношении ООО "Сыктывкарский хлебокомбинат" в связи с допущенными нарушениями закона возбуждено административное производство.

В силу Федерального закона "О противодействии коррупции", а также ст.64.1 Трудового Кодекса работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

Прокуратура г. Сыктывкара установила, что в ООО "Сыктывкарский хлебокомбинат" на работу в качестве бухгалтера была принята бывшая сотрудница Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми. Сведения о её приеме на работу руководство предприятия бывшему работодателю не направило.

По результатам проверки прокурор г. Сыктывкара возбудил в отношении юридического лица административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение работодателем к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего).

Рассмотрев представленные прокуратурой материалы, мировой судья Октябрьского судебного участка привлек предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: штраф, нарушение, закон
  Рубрика: Право
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:26 29.06.2017
В нынешнем году на возврат 13% от стоимости жилья жителями Коми было подано уже более 65 тысяч деклараций
19:22 28.06.2017
Фонд "Серебряная тайга" оштрафовали за связанное с иностранными деньгами административное правонарушение
18:28 28.06.2017
В Коми с 1 июля увеличится размер минимальной заработной платы


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus