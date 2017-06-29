Сыктывкарский хлебокомбинат оштрафован за нарушение законодательства

Прокуратура г. Сыктывкара провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывших государственных гражданских служащих. По ее итогам в отношении ООО "Сыктывкарский хлебокомбинат" в связи с допущенными нарушениями закона возбуждено административное производство.

В силу Федерального закона "О противодействии коррупции", а также ст.64.1 Трудового Кодекса работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

Прокуратура г. Сыктывкара установила, что в ООО "Сыктывкарский хлебокомбинат" на работу в качестве бухгалтера была принята бывшая сотрудница Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми. Сведения о её приеме на работу руководство предприятия бывшему работодателю не направило.

По результатам проверки прокурор г. Сыктывкара возбудил в отношении юридического лица административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение работодателем к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего).

Рассмотрев представленные прокуратурой материалы, мировой судья Октябрьского судебного участка привлек предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.