Врачи Воркутинской больницы оказывают всю необходимую помощь оленеводу из НАО, пострадавшему от зубов медведя

Врачи Воркутинской больницы оказывают всю необходимую помощь оленеводу, пострадавшему от лап и зубов медведя.

У 24-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа диагностирована укушеная рана предплечья, сообщили "Комиинформу" в Минздраве коми. Состояние оценивается как удовлетворительное, мужчина лечится в отделении травматологии.

Напомним, утром 28 июня с дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Коми связались коллеги из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они сообщили, что с ними по спутниковому телефону вышел на связь оленевод. На его товарища в тундре напал медведь.

Спасатели Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра отправились на помощь пострадавшему, так как медики из Салехарда не смогли вылететь на вертолете по погодным условиям.