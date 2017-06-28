Сотрудники МЧС Воркуты спасли 24-летнего оленевода, на которого напал медведь

Воркутинские спасатели оказали помощь оленеводу, пострадавшему в тундре от лап медведя.

Утром 28 июня с дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Коми связались коллеги из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они сообщили, что с ними по спутниковому телефону вышел на связь оленевод. На его товарища в тундре напал медведь.

Пострадавший, получивший множественные рваные раны, находился на оленеводческой стоянке, расположенной на территории ЯНАО. После встречи с диким хищником, оленевод, возраст которого 24 года, нуждался в госпитализации. Однако, от Салехарда до стоянки проезд наземным транспортом, в том числе вездеходом, невозможен. Расстояние до стоянки от Салехарда около 180 километров. По погодным условиям из Салехарда также не мог вылететь вертолет. Расстояние до места происшествия от Воркуты составляет 120 километров, поэтому было принято решение направить на помощь пострадавшему оленеводу спасателей и медиков из Воркуты.

Спасатели Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра незамедлительно отправились на помощь пострадавшему. Вертолет Ми-8 ОАО "Комиавиатранс" со спасателями и медиками на борту вылетел из аэропорта Воркуты в 12.40. На помощь оленеводу вылетели четыре спасателя Воркутинского арктического центра МЧС и 2 медицинских работника.

В 13.20 спасатели и врачи были уже на оленеводческой стоянке. Спасатели оказали пострадавшему всю необходимую помощь, в том числе обеспечили его транспортировку до вертолета. Уже через 20 минут вертолет взял обратный курс на Воркуту. В полете специалисты МЧС помогали врачам в оказании помощи пострадавшему. В 14.20 Ми-8 благополучно приземлился в заполярном городе.

Травмированный медведем оленевод был доставлен в ГБУЗ "Воркутинская городская больница", где сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.