С 1 июля в Сыктывкаре временно изменяется схема движения по четырем автобусным маршрутам

Изменения коснутся маршрутов № 1, 15, 44, 55, сообщает мэрия.

В связи с проведением в столице Коми дорожно-ремонтных работ на ул. Лыткина, от ул.Малышева до ул. Петрозаводской, с 1 по 11 июля 2017 года вносятся коррективы в движение городских автобусов.

Напомним, что улица Лыткина в этом году включена в план- график ремонта дорог, в том числе по просьбе горожан.

Мэрия Сыктывкара просит с пониманием отнестись к неудобствам временного характера.