В Сыктывкаре вынесен приговор виновнику смертельного ДТП

Сегодня, 28 июня 2017 года, Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Сыктывкара.

Напомним, что около 2 часов 2 октября прошлого года житель Сыктывкара на автомобиле "Мерседес Гелендваген" с тремя пассажирами ехал по городу. Нарушив в районе дома 91 по улице Куратова правила дорожного движения, водитель допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП погиб один из пассажиров. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем в соответствии с законом его признали лицом, управлявшим автомобилем в нетрезвом состоянии.

В ходе судебного заседания водитель не отрицал фактических обстоятельств произошедшего, однако отрицал совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он принес извинения родственникам погибшего и передал им денежные средства в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Суд назначил водителю наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения из колонии он на протяжении трех лет будет лишен права управления транспортными средствами, сообщает прокуратура Коми.