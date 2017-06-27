Суд обязал администрацию Сыктывкара восстановить в очереди семью, нуждающуюся в предоставлении жилья

По иску прокурора Сыктывкара суд обязал администрацию города восстановить в очереди семью, нуждающуюся в предоставлении жилья. Администрация незаконно исключила сыктывкарку и членов ее семьи в очереди на получение жилья, в которой они состояли почти 24 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, сыктывкарский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора г. Сыктывкара в интересах местной жительницы и членов её семьи о восстановлении их в очереди лиц, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.

В ходе прокурорской проверки, предшествующей обращению в суд, установлено, что женщина с сентября 1993 года по февраль 2017 года состояла на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в составе семьи отца: в общей очереди, льготной очереди по категории "многодетные семьи", "инвалиды II группы и детства", "одинокие матери". Помимо неё в состав семьи отца включены еще четверо близких родственников. В феврале 2017 года семья сыктывкарки была снята с общей и льготной очередей по категории "многодетные семьи". В обоснование администрация указала, что женщина и ее родные утратили основания, дающие право на получение жилого помещения по договору социального найма в связи со смертью в сентябре 2015 года ее отца. Принятое после многолетнего ожидания жилья решение чиновников женщина обжаловала в прокуратуру г. Сыктывкара.

Прокуратура сочла, что оснований для снятия заявительницы и членов ее семьи с учетов у администрации не имелось. Помимо этого, еще в 2008 году жилье, в котором проживает семья женщины, межведомственная комиссия признала не соответствующим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и непригодным для проживания. прокурор г. Сыктывкара направил иск в суд, в котором потребовал от администрации столицы региона отменить незаконное решение и восстановить семью заявительницы в очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечиваемых жильем по договорам социального найма. Требования удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.