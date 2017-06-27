Правительство Коми передало Инте новый школьный автобус

27 июня 2017 года, 14:35 | Инта
Фото администрации Инты

Новый автобус для перевозки учеников из отдаленных микрорайонов получила интинская школа №5. Это второй автобус, переданный муниципалитету правительством Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Инты, всего в городском округе имеется четыре специализированных автобуса, предназначенных для перевозки школьников.

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Новый автобус осмотрела мэр города Лариса Титовец. Она разрезала символическую красную ленточку и оценила салон автобуса.

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"Школьные автобусы у нас очень востребованы. Благодаря организованному подвозу, дети из любого микрорайона могут выбрать школу в центральной части города, - отметила Л. Титовец. - Во время поездки они находятся в безопасных условиях и в сопровождении педагога, к тому же проезд не потребует от семьи дополнительных расходов. Мы очень рассчитываем, что руководство республики и впредь будет помогать Инте в обеспечении школьными автобусами".

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Помимо кресел, оборудованных ремнями безопасности, градоначальник обратила внимание на наличие нагревателей воздуха. Три из них действуют при работающем двигателе, четвертый - автономный, он способен поддерживать комфортную для детей температуру воздуха в салоне даже во время остановки автобуса.

Кроме того, в кабине транспортного средства находятся тахограф, навигатор и кнопка экстренного вызова спасателей.

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"Автобус оборудован электронной системой ограничения скорости, - пояснил главный механик городского управления народного образования Олег Володин. - То есть быстрее, чем 60 километров в час, он точно не поедет".

Директор школы №5 Людмила Крук рассказала, что двумя отдельными рейсами автобус будет возить 13 школьников из поселка Юсьтыдор и 17 школьников из поселка Восточный на занятия и обратно.

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К началу нового учебного года все школьные автобусы пройдут дополнительную проверку и будут подготовлены к работе. А перед началом занятий ученикам и родителям сообщат расписание школьных рейсов

Геня Джавршян
  Ключевые слова: школьный автобус
  Рубрика: Общество
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