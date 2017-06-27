За прошлый год Росздравнадзор по Коми рассмотрел 331 жалобу на качество медпомощи. В половине случаев факты, о которых заявляли жители региона, не подтвердились. Такие данные на совещании по обеспечению правопорядка в республике привела руководитель Росздравнадзора по Коми Марина Абрамова.

По итогом недавних проверок в Коми выявили факты, когда обязательные медосмотры проводили специалисты, не имеющие соответствующей подготовки. Кроме того, зачастую медицинское организации не соблюдают обязательные требования проведения лабораторных исследований в соответствии с Перечнем вредных и опасных производственных факторов.

В прошлом году в территориальные органы Росздравнадзора по региону поступило 331 обращение жителей Коми с жалобами на нарушения, по мнению заявителей, их прав на получение медпомощи. В том числе, по вопросам лекарственного обеспечения, лицензирования деятельности учреждений здравоохранения, получения лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Также у обратившихся возникло немало вопросов, касающихся безопасности медицинской деятельности тех или иных организаций.

В результате проверок надзорные органы выявили более 160 нарушений прав граждан в сфере охраны здоровья, а именно нарушение прав на получение льготных лекарств, низкая доступность и качество медпомощи, нарушение права на добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Вместе с тем, в Коми проверялось качество оказания медпомощи для уменьшения болей и соответственно отпуск обезболивающих наркотических препаратов.

По итогом проверки специалисты выявили несоблюдение Приказа Минздрава России от 2012-го года "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов" в части назначения наркотических средств и психотропных веществ при первичном приеме врача на дому.

В течение прошлого года неоднократно выявлялись нарушения оказания медпомощи при острых сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях мозгового кровообращения, при заболеваниях нервной системы, в терапии, хирургии, по профилям "наркология" и "стоматология", при оказании педиатрической помощи, а также при оказании медпомощи лицам, отбывающим наказания в местах лишения свободы региона.

Всего было выявлено более 220-ти нарушений в 64-х медицинских организациях, что составило 70% от общего количества проверенных юрлиц. По итогам возбуждено 88 административных дел, наложено штрафов на один миллион 200 тысяч рублей.

При этом, отметила М.Абрамова, все статистические показатели по республике не превышают общероссийских.