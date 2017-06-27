За прошлый год Росздравнадзор по Коми рассмотрел 331 жалобу на качество медпомощи

27 июня 2017 года, 14:23 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

За прошлый год Росздравнадзор по Коми рассмотрел 331 жалобу на качество медпомощи. В половине случаев факты, о которых заявляли жители региона, не подтвердились. Такие данные на совещании по обеспечению правопорядка в республике привела руководитель Росздравнадзора по Коми Марина Абрамова.

По итогом недавних проверок в Коми выявили факты, когда обязательные медосмотры проводили специалисты, не имеющие соответствующей подготовки. Кроме того, зачастую медицинское организации не соблюдают обязательные требования проведения лабораторных исследований в соответствии с Перечнем вредных и опасных производственных факторов.

В прошлом году в территориальные органы Росздравнадзора по региону поступило 331 обращение жителей Коми с жалобами на нарушения, по мнению заявителей, их прав на получение медпомощи. В том числе, по вопросам лекарственного обеспечения, лицензирования деятельности учреждений здравоохранения, получения лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Также у обратившихся возникло немало вопросов, касающихся безопасности медицинской деятельности тех или иных организаций.

В результате проверок надзорные органы выявили более 160 нарушений прав граждан в сфере охраны здоровья, а именно нарушение прав на получение льготных лекарств, низкая доступность и качество медпомощи, нарушение права на добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Вместе с тем, в Коми проверялось качество оказания медпомощи для уменьшения болей и соответственно отпуск обезболивающих наркотических препаратов.

По итогом проверки специалисты выявили несоблюдение Приказа Минздрава России от 2012-го года "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов" в части назначения наркотических средств и психотропных веществ при первичном приеме врача на дому.

В течение прошлого года неоднократно выявлялись нарушения оказания медпомощи при острых сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях мозгового кровообращения, при заболеваниях нервной системы, в терапии, хирургии, по профилям "наркология" и "стоматология", при оказании педиатрической помощи, а также при оказании медпомощи лицам, отбывающим наказания в местах лишения свободы региона.

Всего было выявлено более 220-ти нарушений в 64-х медицинских организациях, что составило 70% от общего количества проверенных юрлиц. По итогам возбуждено 88 административных дел, наложено штрафов на один миллион 200 тысяч рублей.

При этом, отметила М.Абрамова, все статистические показатели по республике не превышают общероссийских.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: росздравнадзор, правительство, медицина, коми
  Рубрика: Общество
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