Минстрой Коми разделили на два ведомства

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми разделили на Министерство строительства и дорожного хозяйства Коми и Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми.

Соответствующий указ глава Коми Сергей Гапликов подписал вчера, 26 июня.

"Определить в структуре органов исполнительной власти Республики Коми Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим переданные в соответствии со статьей 61 Градостроительного кодекса Российской Федерации полномочия в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности", - говорится в указе.

Согласно документу, все реорганизационные мероприятия должны быть завершены до 1 января 2018 года.

Напомним, этим же указом Сергей Гапликов разделил Минпром Коми на Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.