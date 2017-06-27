Минстрой Коми разделили на два ведомства

27 июня 2017 года, 11:10 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми разделили на Министерство строительства и дорожного хозяйства Коми и Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми.

Соответствующий указ глава Коми Сергей Гапликов подписал вчера, 26 июня.

"Определить в структуре органов исполнительной власти Республики Коми Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим переданные в соответствии со статьей 61 Градостроительного кодекса Российской Федерации полномочия в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности", - говорится в указе.

Согласно документу, все реорганизационные мероприятия должны быть завершены до 1 января 2018 года.

Напомним, этим же указом Сергей Гапликов разделил Минпром Коми на Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: разделение, Минстрой Коми
  Рубрика: Политика
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