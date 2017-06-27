Глава Коми подписал указ о разделении Минпрома

27 июня 2017 года, 10:54 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о разделении Минпрома Коми на Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.

Документ был подписан вчера, 26 июня.

Согласно указу, все реорганизационные мероприятия должны быть завершены до 1 января 2018 года.

Напомним, с просьбой пересмотреть решение по объединению Минпрома и Минприроды к Сергею Гапликову обратились лидеры "Коми войтыр" и "Изьватас". Обращение они представили в двух вариантах - на русском и коми языках.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: указ главы, разделение министерств, минпром коми, минприроды коми
  Рубрика: Экология
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