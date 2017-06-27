Глава Коми подписал указ о разделении Минпрома

Глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о разделении Минпрома Коми на Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.

Документ был подписан вчера, 26 июня.

Согласно указу, все реорганизационные мероприятия должны быть завершены до 1 января 2018 года.

Напомним, с просьбой пересмотреть решение по объединению Минпрома и Минприроды к Сергею Гапликову обратились лидеры "Коми войтыр" и "Изьватас". Обращение они представили в двух вариантах - на русском и коми языках.