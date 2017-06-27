Глава Коми подписал указ о разделении Минпрома
27 июня 2017 года, 10:54 | Сыктывкар
Глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о разделении Минпрома Коми на Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.
Документ был подписан вчера, 26 июня.
Согласно указу, все реорганизационные мероприятия должны быть завершены до 1 января 2018 года.
Напомним, с просьбой пересмотреть решение по объединению Минпрома и Минприроды к Сергею Гапликову обратились лидеры "Коми войтыр" и "Изьватас". Обращение они представили в двух вариантах - на русском и коми языках.
Геня Джавршян
Ключевые слова: указ главы, разделение министерств, минпром коми, минприроды коми
Рубрика: Экология
- 2
- 0
- 3
- 0
- 1
Новости mediametrix
Интервью
Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Мы рядом
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
29 июня
День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.