В Сыктывкаре демонтируют рынок у железнодорожного вокзала

Расположенный рядом с железнодорожным вокзалом столицы Коми мини-рынок "Привокзальный" закрывается. Сейчас происходит демонтаж торговых мест. Эту информацию "Комиинформу" подтвердил директор ООО "Анив", которому принадлежит многофункциональный торговый центр, Алексей Пувкоев.

Руководство рынка дало предпринимателям время на то, чтобы они могли продать имеющийся у них товар. К 1 августу территория должна быть очищена от торговых конструкций.

Арендуемая "Анивом" земля у вокзала принадлежит РЖД. Между ними был заключен долгосрочный договор, который истекает только в 2019 году. Как рассказал А.Пувкоев, причина закрытия не в проблеме с арендой, а в долгих судебных тяжбах с прокуратурой Сыктывкара.

"С 2013 года мы с ними бились. Но в итоге суды проиграли и сейчас исполняем решение суда, закрываемся. Четыре года назад к нам пришла проверка из прокуратуры и потребовала, чтобы мы получили разрешение на ведение рыночной торговли. То есть нужно было доказать, что мы рынок. Мы единственные, от кого требовали такое разрешение", - заявил А.Пувкоев.

"Аниву" в выдачи такого разрешения в администрации Сыктывкара отказали. Директор компании встречался и с городскими властями, и с уполномоченным по правам предпринимателей Коми Игорем Бобковым.

"Сейчас мы обязаны территорию очистить и в красивом виде передать ее РЖД. После мы встретимся с их представителями и будем решать судьбу этой земли. Вариант, что земля останется в аренде ООО "Анив, не рассматривается", - сообщил директор фирмы.

В 2014 году компания хотела произвести реконструкцию рынка, построить один павильон. Но не удалось найти инвесторов. Многие не хотели вкладывать деньги, поскольку их смущало то, что земля находится в аренде, а не в собственности "Анив".

"Многие уже ушли, нашли другие места и туда переехали. Нам тоже придется закрывать свою точку. Есть другие места, в закрытых помещениях, они пустуют, но там аренда дорогая. Хотелось бы остаться. Бросать не хочется, товар некуда девать, до конца июля мы его продать не успеем", - поделился своими опасениями индивидуальный предприниматель Шавкат Ниязов.

Напомним, полтора года назад руководство рынка предлагало бесплатные торговые места фермерам Коми.

По информации А.Пувкоева, рассматривается вариант, что на место рынка у вокзала переедет автовокзал. Такую идею якобы озвучивали в Минпроме Коми, но в городской администрации на это предложение ответили, что на переезд нет денег. И в ГИБДД возражают против такого решения, поскольку значительно возрастет нагрузка на улицу Морозова.