Причиной трагедии на дороге в Усть-Куломском районе могла стать семейная ссора

Причиной трагедии в Усть-Куломском дороге могла стать ссора.

Напомним, сегодня в Усть-Куломском районе в ДТП погибла молодая женщина. Автоавария произошла на автодороге Керчомья-Дзёль.

Водитель, управляя автомашиной ИЖ-2126, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП погибла пассажирка - женщина 1992 г.р.

Водитель после аварии свел счеты с жизнью, повесившись в 20 метрах от места опрокидывания. Сегодня мужчине исполнился бы 31 год.

"Комиинформу" стали известны некоторые подробности, которые могут пролить свет на обстоятельства трагедии. В момент аварии в машине находились четыре человека. В какой-то момент водитель и девушка (гражданские супруги - прим.ред) начали ссориться. В порыве эмоций пассажирка на ходу открыла дверь, водитель отвлекся от дороги и съехал в кювет. Открытой дверью машина ударилась о дерево, в результате чего захлопнулась. Девушка, пытавшаяся выйти на ходу, получила смертельный удар дверью по голове. Открытая черепно-мозговая травма привела к летальному исходу.

Обнаружив, что их спутница мертва, два пассажира, находившиеся в момент ДТП на заднем сиденье, направились пешком в село Дзёль, до которого оставалось 1,5 км. Водитель остался на месте происшествия.

Вернувшись и не обнаружив водителя на месте, они отправились на его поиски. Нашли мужчину в 30 метрах от места аварии повешенным на ели.

По словам участников ДТП, в момент аварии все были трезвы. В шоке от произошедшего, они употребили алкоголь после случившегося.

Были ли трезвы водитель и погибшая, установит медицинская экспертиза.

У погибших остался общий ребенок.