Уроженец Сыктывкара написал первый в России учебник по игре на волынке

26 июня 2017 года, 14:55 |

Питерский музыкант и педагог Владимир Молодцов (Вилли) представил первый в музыкальной истории России учебник по игре на волынке.

Как рассказал автор "Комиинформу", издание предназначено для любителей средневековой музыки, не обладающих музыкальной грамотой и желающих освоить игру на редком инструменте "с нуля". Создать такое пособие музыканта побудил один из таких его учеников, фотографии которого в процессе обучения представлены в самоучителе.

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Кроме того, в пособии, написанном простым доходчивым языком, представлены иллюстрации одной из учениц В.Молодцова Анной Коршун, которая является специалистом по средневековой миниатюре. На рисунках, выполненных вручную в технике 15 века с использованием сусального золота, изображены сам Вилли, а также его ученики и коллеги. Каждая иллюстрация содержит детали, дающие читателям понять, что речь идет о 21-м веке. Например, рыцари во время боя делают селфи, у одного из учеников мастера в руках автомат Калашникова, мэтр, открывающий книгу, в котором можно узнать Вилли, фиксирует свое наследие на планшете и т.д.

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Кроме пошаговой "инструкции" по освоению средневековой волынки, в пособии приведены музыкальные произведения соответствующие эпохе, среди которых король Артур, трубадуры, пилигримы, представители школы Нотрдам, а также "последний миннезингер".

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Пособие уже переведено на английский язык и в июле будет презентовано на фестивале средневековой музыки в Германии, что обусловлено большей востребованностью подобных учебников на Западе. В настоящее время в России порядка трехсот музыкантов, играющих на волынке, около шестидесяти из которых являются учениками В.Молодцова.

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"Самоучитель игры на средневековой немецкой волынке" в двух частях стал 12-й книгой, написанной музыкантом. Ранее оно создал учебники по игре на флейте, пособие по чтению партитур и другие профессиональные пособия.

Напомним, в пятницу в Сыктывкаре прошел ежегодный традиционный просветительский концерт Вилли.

Ольга Полина
  Ключевые слова: волынка, учебник, вилли, музыка, самоучитель
  Рубрика: Культура
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