Около сотни сыктывкарцев перенеслись в военную Шотландию под звуки волынки

В Сыктывкаре на закате солнца выступил музыкант и педагог Владимир Молодцов, известный под именем Вилли. На этот раз маэстро познакомил друзей с военной шотландской музыкой и рассказал о "незаписанной" музыке викингов.

Традиционно в конце июня на сыктывкарских просторах под открытым небом проходит летний концерт Вилли (В.Молодцова). Много лет проект носит название "Каникулы Бонифация". Профессиональный музыкант не только помнит о своей родине и приезжает с волынкой в республику уже девятый или десятый раз (по разным подсчетам), но и просвещает зрителей, впервые пришедших на концерт.

Традицию летних концертов заложила экс-депутат Госсовета Коми Лариса Иванова, больше известная как руководитель театра "Фантастическая реальность". Изначально встречи проходили в виде квартирников, ничего лишнего на них не было: только свои, только музыка, искусство и отдых.

За несколько лет встречи стали популярными среди сыктывкарцев, в этом году на выступление Вилли приехали зрители из других городов Коми. В целом послушать музыку волынки собралось более сотни человек. А компания, отмечающая день рождение друга, добавила перчинки во встречу, сделав ее еще более шумной.

Звук волынки разносится на восемь километров, именно поэтому местом для выступления были выбраны поля за "Динамо". В прошлом году волынка встречала закат на Черном озере.

Зрители познакомились с шотландской военной музыкой, которая составляет основной процент произведений для волынки. Между исполнением музыки Вилли рассказывал об амуниции солдат, истории Шотландии.

Сыктывкарцы услышали ирландскую пьесу. Музыкант объяснил, что мелодика шотландской и ирландской волынки сильно отличается. Чтобы это понять, достаточно сыграть несколько тысяч произведений того и другого народа, чем и занимается Вилли последние два десятилетия.

Шотландия и Ирландия очень близки. Инструмент в руках Вилли - ирландское изобретение, а шотландская волынка произошла от большой военной ирландской волынки.

"Боевая музыка дошла до нас в очень небольшом количестве, - рассказал Вилли. - Ирландской военной музыки очень много, а боевая музыка викингов на данный момент не существует, поскольку не записана".

После этого экскурса в историю гости встречи услышали ирландскую военную композицию.

Далее музыкант рассказал, что у всех шотландских оркестров есть свой герб, сделан он в виде пряжки ремня. В очередной раз жители Коми услышали историю шотландского костюма. Как оказалось, в России существует особая традиция, заложенная еще во времена Петра Первого.

"Юбки носят бабы, - напомнил Вилли собравшимся, так как его на каждой встрече спрашивают про юбку. - На мне килт. Сразу предупреждаю по второму вопросу, который мне, как правило, задают не совсем трезвые гражданочки: что под килтом? (зрители предположили, что там душа, ноги, носки и ботинки). Там находится все то, что должно находиться у любого человека".

Килт, который был на Вилли, появился в конце XVIII века. До этого момента шотландцы ходили в огромном куске ткани, в который заворачивались во время ночлега и непогоды. Ткань достигала длины восемь метров. Ее носили не по всей Шотландии, а только пастухи в горной местности. Как пояснил музыкант, штаны в горах Шотландии просто "горят". Кроме того, пастухи не знали, куда уйдет отара, поэтому приходилось ночевать где угодно. Пастух снимал кусок ткани и заворачивался в него на ночь.

Так как в этой ткани не было карманов, шотландцы начали носить кошельки, который Вилли продемонстрировал.

"По поводу расцветки ходят слухи, что каждая полоска, каждый цвет что-то обозначает, - продолжил просвещать слушателей маэстро. - Это все слухи. Цвета появились из красителей, который добывали шотландцы из растений, в разной местности добывали разные цвета. На мне представлен килт клана Гордон. В Шотландии носить килт чужой расцветки - моветон. Как правило, люди там знают свою историю и относят себя к определенному клану. Но любой русский имеет право носить расцветку килта клана Гордон".

Как оказалось, генерал и контр-адмирал русской службы Патрик Леопольд Гордон подавил два бунта в России, пока Петр Первый находился в отъезде. Именно этот шотландец являлся наставником первого русского императора. Семеновский и Преображенский полки создал именно Гордон. Его Петр похоронил лично в Москве.

В один из дней Гордон сказал Петру: "Шотландцы из клана Гордон и русские - братья навеки". А значит, и гордоновский килт, по праву "родстенников", может носить любой русский.

После концерта музыканту без устали выражали слова благодарности старые друзья и новички в этом деле.

"Годы идут, а просветительско-альтруистические концерты Вилли остаются, - поделилась впечатлениями Полина Романова. - Благодаря ему вчера встретила в полях замечательных и любимых людей, которых давно не видела... А еще - Вилли доверил мне подержать саму волынку. Это ли не счастье? Где-то за кадром носится племя молодое, в том числе мой сын и племянницы - и это лучшие уроки музыки и истории музыки на свежем воздухе".

"Большое спасибо, что проводишь такие встречи. К сожалению, пришлось уйти немного раньше. Но дослушали концерт до конца. Звуки волынки далеко разносятся в вечернем лесу, и комары дружно подпевают над ухом", - написал сыктывкарец Константин.

"Замечательный вечер с Вилли. Погода сжалилась: два часа солнца, мызыки, неба... Пусть эта традиция длится 100 лет!" - пожелала Елена шелест.