В Сыктывкаре изменится организация дорожного движения по улице Димитрова.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, изменения на участке от пересечения с улицей Маркова в сторону улицы Морозова будут осуществлены в июне 2017 года.

В частности, планируется установить дорожные 3.28 "Стоянка запрещена" совместно со знаками дополнительной информации (табличками) 8.4.1 "Вид транспортного средства" (грузовые автомобили).

Как пояснил "Комиинформу" руководитель республиканской Госавтоинспекции Андрей Перловас, обращение в мэрию об установке запрещающих знаков инициировано ГИБДД. Ограничение парковки для автотранспорта на этом участке дороги необходимо для того, чтобы убрать транспорт, паркующийся на обочине. Особенно актуально это для коммунальных служб в части беспрепятственной работы по уборке улиц в период снегопадов.

Бывают случаи, когда владельцы транспорта оставляют свое авто на дороге на несколько месяцев, а то и лет.

После того как знаки будут установлены, организации, осуществляющие обслуживание улично- дорожной сети города при участии Госавтоинспекции смогут эвакуиуровать автотранспорт.