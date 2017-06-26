С Раисой Шаховой простятся завтра, 27 июня

Раису Шахову с сыном похоронят на Краснозатонском кладбище в Сыктывкаре.

Напомним, известная общественница, активист национального движения, журналистка Р.Шахова погибла в автокатастрофе вчера, 25 июня, в Усть-Куломском районе. Вместе с ней погиб 4-летний сын Архип.

Прощание пройдет в 10.00 в Свято-Казанском храме в м. Кочпон Сыктывкара.

В 10.30 состоится отпевание, сразу после этого все желающие проводить Р.Шахову и ее сына в последний путь смогут поехать на Краснозатонское кладбище.

Как сообщили "Комиинформу" в Общественной палате Коми, решается вопрос о выделении автобусов Управлением противопожарной службы и гражданской защиты, где в последнее время работала Р.Шахова.