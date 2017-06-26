С Раисой Шаховой простятся завтра, 27 июня

26 июня 2017 года, 13:10 | Сыктывкар, Усть-Куломский
Фото из архива "Комиинформа"

Раису Шахову с сыном похоронят на Краснозатонском кладбище в Сыктывкаре.

Напомним, известная общественница, активист национального движения, журналистка Р.Шахова погибла в автокатастрофе вчера, 25 июня, в Усть-Куломском районе. Вместе с ней погиб 4-летний сын Архип.

Прощание пройдет в 10.00 в Свято-Казанском храме в м. Кочпон Сыктывкара.

В 10.30 состоится отпевание, сразу после этого все желающие проводить Р.Шахову и ее сына в последний путь смогут поехать на Краснозатонское кладбище.

Как сообщили "Комиинформу" в Общественной палате Коми, решается вопрос о выделении автобусов Управлением противопожарной службы и гражданской защиты, где в последнее время работала Р.Шахова.

Ольга Полина
  Ключевые слова: смерть, Раиса Шахова, похороны
  Рубрика: Общество
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:04 26.06.2017
Общественная палата Коми объявила сбор средств для помощи семье Раисы Шаховой
19:08 25.06.2017
Комиязычные школьники Усть-Куломского района будут получать стипендии им.Раисы Шаховой
10:12 24.06.2017
Нужен ли каток на Стефановской площади в Сыктывкаре, решат горожане


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus