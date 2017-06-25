В отношении участника смертельного ДТП - водителя "Ниссана" - возбуждено уголовное дело

25 июня 2017 года, 23:40 | Усть-Куломский
Фото УГИБДД МВД по Коми

В отношении водителя "Ниссана", предположительно по вине которого в Усть-Куломском районе погибли два человека и пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, 24 июня на 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель "Ниссана" пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Хонда", которая двигалась со стороны Сыктывкара.

В страшной аварии погибла член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын. Еще пять человек получили тяжелые травмы, все они госпитализированы.

Сам водитель "Ниссана" сейчас также находится в больнице с перелом костей таза, травмой грудной клетки, переломом ребер, травматическим шоком 3 степени.

Если вина водителя "Ниссана" будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:35 25.06.2017
Подробности смертельного ДТП на усть-куломской трассе: водитель такси пошел на обгон
18:08 25.06.2017
В смертельном ДТП на трассе Сыктывкар-Усть-Кулом - пятеро пострадавших
16:13 25.06.2017
Галина Киселёва: "Раиса Шахова состоялась как мама, жена, дочь и сильный общественник с четким пониманием своей миссии"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Новости партнеров

Mondi запатентует уникальную коробку
Ноу-хау Mondi в сфере упаковочной индустрии помогает сохранять природу



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus