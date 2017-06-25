В отношении участника смертельного ДТП - водителя "Ниссана" - возбуждено уголовное дело
В отношении водителя "Ниссана", предположительно по вине которого в Усть-Куломском районе погибли два человека и пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напомним, 24 июня на 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель "Ниссана" пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Хонда", которая двигалась со стороны Сыктывкара.
В страшной аварии погибла член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын. Еще пять человек получили тяжелые травмы, все они госпитализированы.
Сам водитель "Ниссана" сейчас также находится в больнице с перелом костей таза, травмой грудной клетки, переломом ребер, травматическим шоком 3 степени.
Если вина водителя "Ниссана" будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.
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