В отношении участника смертельного ДТП - водителя "Ниссана" - возбуждено уголовное дело

В отношении водителя "Ниссана", предположительно по вине которого в Усть-Куломском районе погибли два человека и пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, 24 июня на 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель "Ниссана" пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Хонда", которая двигалась со стороны Сыктывкара.

В страшной аварии погибла член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын. Еще пять человек получили тяжелые травмы, все они госпитализированы.

Сам водитель "Ниссана" сейчас также находится в больнице с перелом костей таза, травмой грудной клетки, переломом ребер, травматическим шоком 3 степени.

Если вина водителя "Ниссана" будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.