Пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Воркуте

В Воркуте пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 24 июня, около 16.55, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми.

42-летний водитель, управляя рейсовым автобусом ПАЗ (маршрут Железнодорожный вокзал-Шахтерский район), двигался по ул. Матвеева со стороны Привокзальной в направлении транспортной развязки "67 параллель".

В районе д.29 по ул.Матвеева водитель отвлекся, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

В автобусе находились 10 человек.

Пострадали пять пассажиров.

Женщина 1970 г.р. получила травмы головы, ушиб голени, ушиб шейного отдела позвоночника. Пострадавшая госпитализирована.

Позже за медицинской помощью обратились еще четыре человека: девочка 2008 г.р. (ушибленная ссадина в области правой лопатки), мужчина 1982 г.р.(ушиб голени), женщина 1962 г.р (ушибленная ссадина в области лопатки), девушка 1986 г.р (ушиб коленного сустава).

Водитель в течение года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД два раза.

Водительский стаж - с 2001 года.