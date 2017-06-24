На трассе "Вятка" девушка на "Фольксвагене" опрокинулась в кювет.

Дорожный инцидент произошел вчера, 23 июня, в 13:30 в Прилузском районе республики.

Девушка 1991 г.р, управляя автомашиной "Фольксваген Поло", двигалась по автодороге Чебоксары-Сыктывкар со стороны Кирова в направлении Сыктывкара.

На 561 км автодороги она не справилась с рулевым управлением, съехала в правый кювет по ходу движения и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка 1956 г.р - обе - жительницы Сыктывкара.

У девушки - травмы головы, у женщины - закрытая травма левой руки, перелом левого предплечья. Обе доставлены в Прилузскую ЦРБ.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, водительский стаж - с 2015 года.