В Печорском районе в ДТП погиб водитель "пятерки"

24 июня 2017 года, 9:05 | Печора
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Печорском районе в ДТП погиб водитель "пятерки".

ДТП произошло 23 июня в период времени с 14:00 до 15:00, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми.

Установлено, что водитель 1966 г.р. двигался на ВАЗ 2105 по автодороге п. Косью – п. Янью.

На 4 км по неизвестной причине он съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

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Водитель погиб на месте.

Как уточнили в ГИБДД, водитель не имел прав управления транспортным средством (никогда не получал). Машина принадлежит другому человеку.

В момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

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Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Печора
  Рубрика: Происшествия
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