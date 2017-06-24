В Печорском районе в ДТП погиб водитель "пятерки"
24 июня 2017 года, 9:05 | Печора
В Печорском районе в ДТП погиб водитель "пятерки".
ДТП произошло 23 июня в период времени с 14:00 до 15:00, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми.
Установлено, что водитель 1966 г.р. двигался на ВАЗ 2105 по автодороге п. Косью – п. Янью.
На 4 км по неизвестной причине он съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.
Водитель погиб на месте.
Как уточнили в ГИБДД, водитель не имел прав управления транспортным средством (никогда не получал). Машина принадлежит другому человеку.
В момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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