Дорожники отремонтировали обрушившийся мост в Удорском районе

23 июня 2017 года, 10:43 | Удорский
Фото со страницы "Удора online"

Жители Удорского района обратились в редакцию "Комиинформ" с сообщением об обрушении моста на дороге по направлению "Кослан – Айкино". По словам очевидцев, мост обрушился в ночь на 22 июня.

"Проехать было невозможно, позвонили в дорожную службу, но в ответ услышали, что они обслуживают только дороги, а ремонтом занимается другое ведомство, - рассказали удорчане. – Пришлось водителям и пассажирам своими силами кое-как отремонтировать мост, чтобы продолжить путь. Таких аварийных мостиков у нас в районе есть еще три".

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Как рассказал в беседе с корреспондентом "Комиинформа" руководитель администрации Николай Жилин, обрушение моста произошло ночью, а уже в 8 часов утра бригада дорожников выехала на место происшествия для проведения ремонта.

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"Были завезены дорожные плиты, песок, задействованы автокран и самосвал, - пояснил Н. Жилин. – Днем ремонт моста был завершен".

По словам руководителя Удорского района, обвалы грунта на дороге, которая, по сути, является зимником, но за-за отсутствия альтернативы используется круглый год, периодически возникают из-за прогнивших деревянных труб. Несколько десятилетий заключенные при строительстве дорог укладывали их для отвода воды. В прошлом году дорожная служба муниципалитета сменила 15 таких труб. Кроме того, в 2016 году в районе было построено четыре моста по канадской технологии.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: обрушение моста Кослан - Айкино
  Рубрика: Происшествия
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