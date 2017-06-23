На Октябрьском проспекте столицы Коми столкнулись две иномарки

На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре столкнулись две иномарки. В аварии пострадала пассажир одного из автомобилей, - сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

22 июня в 15:25 водитель 1963-го года рождения, управляя "Фольксваген Поло", двигался по Октябрьскому проспекту со стороны Орджоникидзе в направлении Чкалова.

Проезжая регулируемый перекресток Красных Партизан – Октябрьский проспект на запрещающий желтый сигнал светофора, сыктывкарец не предоставил преимущества в движении, в результате чего совершил столкновение с "Рено Сандеро", за рулем котоого находился водитель 1984-го года рождения.

Автомобиль двигался со стороны Чкалова и поворачивал к улице Красных Партизан в направлении Юхнина на зеленый свет.

В ДТП пострадала: пассажир "Рено" - женщина 1976-го года рождения, получившая в аварии черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы. Пострадавшую госпитализировали. В момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности, добавили в ГИБДД.

Водитель "Фольксваген" к административной ответственности за нарушение ПДД в течении года привлекался трижды.

Вынесено определение по ст.12.24 КоАП РФ. Составлен административный материал по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ. Вынесено определение по ст.12.24 КоАП.