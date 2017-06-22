Сыктывкарцев приглашают на "Речную ленту"

Природоохранная служба Республики Коми приглашает всех желающих принять участие в экологической акции "Речная лента". В Сыктывкаре в этом году акция состоится 24 июня. Основным объектом уборки станет берег р. Вычегда в м. Алешино, торжественное открытие экологического субботника в 10:00. По традиции, в акции примут участие первые лица республики, а волонтеров ждет развлекательная программа, конкурсы с призами и полевая кухня.

Мероприятие проводится с целью улучшения экологической обстановки на водных объектах и их берегах и привлечения жителей Сыктывкара к защите окружающей природной среды в местах отдыха.

Напоминаем всем участникам, что с собой необходимо взять питьевую воду, репелленты от комаров и клещей, головные уборы, влажные салфетки, в случае дождя – дождевик.

Для тех, кто хочет принять участие в акции, но не имеет возможности добраться до места ее проведения, будут организованы автобусы: у отеля "Авалон", у администрации МОГО "Сыктывкар", отправление в 9:00. Также можно будет доехать на рейсовом автобусе № 26.

"Хотелось бы поблагодарить за участие и пригласить всех жителей республики на уже полюбившуюся многими акцию "Речная лента". Экологические мероприятия в Республике Коми традиционно находят поддержку у населения – силами волонтеров очищаются берега сотни водных объектов, особо охраняемые природные территории, прочие места отдыха туристов. В 2015 году Коми заняла первое место по Северо-Западному федеральному округу, в общероссийском рейтинге была на 8 месте. В 2016 году по итогам акции "Вода России" наша республика заняла 9 место. Это очень хороший результат, поскольку соревнование проводилось среди 76 регионов страны, принявших участие в сборе мусора. Надеюсь, результаты акции в этом году нас порадуют еще больше", – считает Первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

В Республике Коми проводится в тринадцатый раз уже традиционная для региона экологическая акция "Речная лента". По итогам акции в Коми в 2016 году в уборке водных объектов приняли участие свыше 10 тысяч человек, очищено около 1200 гектаров территории, вывезено почти 5 тысяч кубометров мусора. Массовая акция под таким названием впервые была проведена по инициативе общественной организации "Комитет спасения Печоры" в 2005 году в г. Печора.

Школьники и взрослые, которые очищали берега водоёмов отражали в фотографиях и цифрах свой вклад в сохранение чистоты вод на сине-голубой ленте, символизирующей реку как животворное объединяющее начало (отсюда и название). Акция получила широкий отклик среди населения республики.

Акция проводится Минпромом РК, администрацией Сыктывкара, республиканским Центром по ООПТ, совместно с Росприроднадзором РК при поддержке торговой сети "Карнавал", ОАО "Букинист", АО "Монди СЛПК", ООО "Сыктывкархлеб", АО "Комитекс", службы доставки "Пироги по-коми", регионального отделения партии "Единая Россия", торговой компании "Два Андрея", "Торговый дом Toys", ООО "Исток-Д", сообщают организаторы.

***Природоохранная служба напоминает туристам о необходимости убирать мусор за собой после отдыха на природе. В лесу нет специализированных служб, занимающихся его вывозом, и мусор годами отравляет экосистему, мешая росту ягод и грибов, уничтожая естественную среду обитания лесных животных, отравляя водные объекты.