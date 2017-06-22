Юных усинцев познакомили с улитками

22 июня 2017 года, 14:14 | Усинск

Школьников, посещающих отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями центра соцзащиты Усинска, познакомили с улитками.

В рамках Года добрых дел детей навестил заводчик улиток. Он принес с собой нескольких питомцев, рассказал о них и сообщил, что с этими созданиями легко подружиться.

Дети узнали, что эти улитки называются ахатины и они самые смышленые среди брюхоногих собратьев. У них есть зрение, они различают запахи, а окружающий мир исследуют с помощью особых органов чувств.

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По словам исполняющей обязанности заведующей отделением реабилитации центра соцзащиты Усинска Светланы Андрощук, ребята были очень рады познакомиться с удивительными и ранее не виданными созданиям. Наблюдая за улитками, дети задавали много вопросов: "что они любят кушать?", "умеют ли они плавать?", "можно ли их дрессировать?" и так далее.

Ребят очень заинтересовало то, что эти улитки быстро привыкают к человеку, способны различать хозяина и незнакомцев, не капризные и неприхотливы в уходе и еде. А главное – ахатины совершенно безопасные питомцы, потому что ни они сами, ни продукты их жизнедеятельности не пахнут и не вызывают аллергии.

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"Детям очень понравилось, что улитку можно посадить к себе на ладонь и наблюдать за ее неторопливым путешествием по руке. Или смотреть, как она неспешно перемещается по прозрачной стенке террариума, на свой манер исследуя путь. Такое общение с питомцем-ахатином и познавательное и очень умиротворяющее", - рассказала Светлана Андрощук.

По ее мнению, встреча получилась интересной и познавательной, и дети расходились из отделения с положительными эмоциями и в приподнятом настроении, сообщает пресс-служба Минсоцтруда РК.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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