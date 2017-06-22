Александр Лейфрид доложил главе Коми Сергею Гапликову о ликвидации последствий аварии на месторождении имени Алабушина

Вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Александр Лейфрид доложил главе Республики Коми Сергею Гапликову о ликвидации последствий аварии на месторождении имени Алабушина и мерах, предпринимаемых компанией по укреплению экологической безопасности на нефтепромыслах.

В ходе рабочей встречи Сергей Гапликов напомнил о том, что президентом России Владимиром Путиным 2017 год объявлен Годом экологии, и, учитывая особый экологический статус Арктической зоны, в Республике Коми вопросам природопользования уделяется приоритетное внимание.



"Александр Викторович, мы все прекрасно понимаем, что вопрос экологии – это вопрос жизни, это будущее наших детей и внуков, это истинное богатство нашей любимой республики и великой страны. И, конечно, мы очень трепетно относимся к вопросам освоения природных ресурсов и охраны окружающей среды. В этой связи прошу доложить мне о работе, которую проводит компания в части экологической безопасности своих производств, в частности, по ликвидации последствий возгорания на нефтяном месторождении имени Алабушина, как выполняются обязательства и договорённости, достигнутые нами во время прошлого визита президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Юсуфовича Алекперова? И прежде всего я хочу знать, какая работа проведена с людьми, с жителями села Щельябож и деревни Кушшор? Оказана ли необходимая медицинская помощь, проведена ли диспансеризация населения, в каких лагерях будут отдыхать дети?" - спросил глава Республики Коми Сергей Гапликов.





"Программу по медицинскому десанту мы выполнили: обследования прошли порядка 500 человек. Кроме этого, мы договорились, что по их просьбе направим ещё двух узких специалистов для дальнейшего детального обследования. Все путёвки в лагеря на сегодняшний день также закуплены. Около ста детей, всех желающих, мы в летний период отправляем на отдых. Это как дети школьного возраста, так и дошкольного возраста по системе "Мать и дитя", - проинформировал Александр Лейфрид. - Кроме того, на днях мы вывозили туда [на месторождение – Прим.] общественные организации, в том числе представителей Комитета спасения Печоры. Приезжали жители близлежащих деревень. Мы их специально вывезли туда, чтобы показать, что происходит на кустовой площадке. Показали всё оборудование, рассказали, что сделали. Показали, как проходит половодье. Они всё воочию увидели и, мне кажется, остались удовлетворёнными. После этого было производственное совещание с жителями, порядка ста человек приняли участие. Были представители всех наших производственных служб. Ответили на множество вопросов и по текущей ситуации, и по перспективам".

"Это очень важно – держать в курсе событий жителей близлежащих населённых пунктов, чтобы население знало объективную картину. Поддерживайте периодичность проведения таких встреч, чтобы больше освещать все производственные вопросы, исключать все сомнения жителей и возможность возникновения инсинуаций. Люди должны знать, а информация быть объективной", - заявил Сергей Гапликов.

А.Лейфрид также доложил, что восстановление обвалования кустовой площадки полностью закончено. Монтаж оборудования, вышедшего из строя, произведён. Технологические линии полностью смонтированы. Одна из четырёх скважин запущена в работу, три требуют ремонта. Часть оборудования и ремонтные бригады уже на месте, ожидается доставка специального оборудования – сероводородостойкий превентор в исполнении К3 [рабочий элемент комплекта противовыбросового оборудования, устанавливаемый на устье скважины – Прим.]. На днях его должны привезти из Курганского завода.

"Руководство и общественность республики интересует, какие меры намерена предпринять компания для того, чтобы избежать такого рода происшествия в будущем?", - задал вопрос глава региона.

А.Лейфрид заверил, что виновные в случившемся будут привлечены к ответственности. Заключение Ростехнадзора ещё не получено, но компания провела собственное служебное расследование. В настоящее время разрабатываются дополнительные мероприятия по укреплению экологической безопасности производственных объектов.

"Мы предусмотрели ряд мероприятий, в том числе организационных и технических решений. В частности, закупаем специальное оборудование, такое как клапана-отсекатели, которые применяются на морских месторождениях. В случае аварийной ситуации они перекрывают скважину полностью, независимо от того, что происходит. Мы уже закупили несколько таких клапанов-отсекателей, вначале испытаем в сероводородной среде. В планах установить их во всех скважинах с высоким содержанием сероводорода. Это полностью исключит человеческий фактор", - пояснил А.Лейфрид.

Сергей Гапликов поблагодарил Александра Лейфрида за конструктивный диалог и выполнение компанией всех взятых на себя обязательств: "Последний протокол достаточно внушительный по социальным обязательствам и работам, которые сегодня ведутся компанией, и социальным проектам, в которых она участвует [Общий объём финансовых обязательств компании по протоколу на 2017 год составил порядка 1,7 миллиарда рублей – Прим.]. За эту работу я хочу поблагодарить компанию от лица жителей республики и от себя лично. Уверен, что такой конструктивный диалог и сотрудничество у нас продолжится дальше".

В ходе рабочей встречи Сергей Гапликов и Александр Лейфрид, избранный депутатом Государственного Совета республики, обсудили также ряд законодательных инициатив, сообщает пресс-служба главы РК.